NIA ने अल-कायदा से जुड़े अवैध बांग्लादेशियों के मामले में 5 राज्यों में छापा मारा

जांच

क्या है मामला?

NIA को पता चला है कि 4 बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद सोजिबमियां, मुन्ना खालिद अंसारी उर्फ ​​मुन्ना खान, अजरुल इस्लाम उर्फ ​​जहांगीर उर्फ ​​आकाश खान और अब्दुल लतीफ उर्फ ​​मोमिनुल अंसारी जाली भारतीय पहचानपत्रों का इस्तेमाल करके बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में आए थे। इन चारों का संबंध प्रतिबंधित अल-कायदा आतंकवादी संगठन से पाया गया है। यह मामला जून 2023 में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) और विदेशी अधिनियन की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था।