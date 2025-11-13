NIA ने अल-कायदा से जुड़े अवैध बांग्लादेशियों के मामले में 5 राज्यों में छापा मारा
क्या है खबर?
दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी विस्फोट के बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की एक टीम ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों से जुड़े अल-कायदा आतंकी साजिश की जांच में तेजी लाई है। टीम ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, हरियाणा और गुजरात में कुल 10 जगह तलाशी ली है। यह अभियान संदिग्धों और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर चलाया गया है। इस दौरान कई डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए थे।
जांच
क्या है मामला?
NIA को पता चला है कि 4 बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद सोजिबमियां, मुन्ना खालिद अंसारी उर्फ मुन्ना खान, अजरुल इस्लाम उर्फ जहांगीर उर्फ आकाश खान और अब्दुल लतीफ उर्फ मोमिनुल अंसारी जाली भारतीय पहचानपत्रों का इस्तेमाल करके बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में आए थे। इन चारों का संबंध प्रतिबंधित अल-कायदा आतंकवादी संगठन से पाया गया है। यह मामला जून 2023 में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) और विदेशी अधिनियन की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था।
जांच
नवंबर 2023 में दाखिल किया गया है आरोपपत्र
NIA अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपी बांग्लादेश में अल-कायदा के कार्यकर्ताओं के लिए धन जुटाने, हस्तांतरण करने और मुस्लिम युवाओं को सक्रिय रूप से प्रेरित करने में संलिप्त पाए गए हैं। आतंकवाद रोधी केंद्रीय एजेंसी ने 10 नवंबर, 2023 को अहमदाबाद स्थित NIA की विशेष कोर्ट में 5 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। हालांकि, भारत-सीमा पार सक्रिय आतंकी नेटवर्क की मौजूदगी, संबंधों और वित्तीय चैनलों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।