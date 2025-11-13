आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी चला रहा था दिल्ली में विस्फोट हुई कार, DNA से पुष्टि

दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को विस्फोट हुई सफेद हुंडई i20 कार संदिग्ध आतंकवादी डॉक्टर उमर उन नबी ही चला रहा था। ये पुष्टि DNA परीक्षण में हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उमर घटना के समय कार के अंदर बैठा था और विस्फोट के बाद उसके शरीर के चीथड़े उड़ गए थे, जिसके कारण संदिग्ध की पहचान मुश्किल हो रही थी। जांच अधिकारियों ने उमर की मां और भाई के नमूनों से DNA पहचान की है।

जांच हड्डियों और दांत से किया गया था मिलान दिल्ली पुलिस के हवाले से बताया गया कि विस्फोट के बाद उमर नबी का पैर कार में स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फंस गया था और शरीर नहीं था। कार चालक का पता लगाने के लिए उसकी हड्डियों और दांतों का मिलान उमर के परिवार से लिए गए नमूनों से किया, तो उसमें संदिग्ध की पुष्टि हो गई। जांच एजेंसी DNA जांच के लिए उमर की मां शमीमा बेगम और 2 बेटों के साथ पुलवामा ले जाया गया था।

बयान उमर की भाभी बोलीं- विश्वास करना मुश्किल उमर की भाभी मुजामिल का कहना है कि इस घटना पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने मीडिया से कहा, "उमर एक एक शांत, अंतर्मुखी व्यक्ति था जो हमेशा अपनी पढ़ाई और काम पर ध्यान केंद्रित करता था। यह अविश्वसनीय है कि वह किसी आतंकी गतिविधि में शामिल हो सकता है।" उन्होंने आगे बताया कि उमर आखिरी बार लगभग 2 महीने पहले कश्मीर आया था। उसका घर से बाहर निकलना भी कम होता था।

लापता 9 नवंबर से लापता था उमर उमर 9 नवंबर से लापता था और 10 नवंबर को फरीदाबाद के एक गोदाम से 2,900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद होना, उसके शामिल होने की पुष्टि करता है। संभावना है कि उमर धौज गांव के पास भूमिगत हुआ, उसने 30 अक्टूबर से 5 फोन बंद कर दिए और अल-फलाह विश्वविद्यालय भी नहीं गया। उमर ने विस्फोट से 11 दिन पहले सफेद हुंडई i20 कार खरीदी थी। विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट, ईंधन तेल और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया था।

व्यवहार अक्सर पुरानी दिल्ली आना-जाना करता था इंडिया टुडे के मुताबिक, हाल के महीनों में उमर का व्यवहार बदल गया था। वह फरीदाबाद और दिल्ली आने-जाने लगा। उसका रामलीला मैदान और सुनहरी मस्जिद के पास आना-जाना था। विस्फोट वाले दिन के CCTV फुटेज में वह दोपहर करीब 3 बजे मस्जिद के पास गाड़ी पार्क करता हुआ और फिर लाल किले की ओर गाड़ी चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके नाम से पंजीकृत लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार हरियाणा में जब्त की गई है।

निर्देश तुर्की से मिल रहा था संदेश जांचकर्ताओं ने गिरफ्तार संदिग्धों और तुर्की की राजधानी अंकारा से संचालित एक विदेशी संचालक के बीच महत्वपूर्ण संबंध का पता लगाया है। बताया जा रहा है कि हैंडलर कोड नाम "उकासा" उपयोग करता था और मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी और उसके सहयोगियों के साथ 'सेशन ऐप' के जरिए सीधे संपर्क में था। 'सेशन ऐप' एक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, जो अपनी उच्च स्तर की गुमनामी के लिए जाना जाता है। 'उकासा' का अर्थ अरबी में मकड़ी होता है।