दिल्ली विस्फोट मामले में अब ब्रेजा कार की तलाश, इकोस्पोर्ट चलाने वाला फहीम हिरासत में
क्या है खबर?
दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट के मामले में तीसरी कार के शामिल होने की जानकारी मिली है, जो मारुति ब्रेजा है। यह लापता है, जिसकी तलाश जारी है। कार के मालिक, इसके रंग और नंबर की जानकारी नहीं है। जांच एजेंसियों का कहना है कि लापता कार का इस्तेमाल आरोपियों ने टोह लेने और भागने के लिए किया है। अभी तक घटना में सफेद हुंडई i20 कार और लाल रंग की इकोस्पोर्ट की जानकारी मिली थी।
लापता
फरीदाबाद से बरामद लाल इकोस्पोर्ट को चलाने वाला फहीम पकड़ा गया
जांच एजेंसियों ने गुरुवार को हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार को चलाने वाले फहीम को गिरफ्तार किया है। यह कार उमर नबी के नाम पंजीकृत है। फरीदाबाद पुलिस का कहना है कि फहीम ने फरीदाबाद के खंडावली में लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार पार्क की थी। फहीम को लाल किले पर कार विस्फोट करने वाले मुख्य आरोपी उमर नबी का रिश्तेदार भी बताया जा रहा है। उससे पूछताछ की जा रही है।
ट्विटर पोस्ट
हरियाणा में खड़ी मिली इकोस्पोर्ट
Haryana: Investigating agencies in Faridabad have located the red Ford EcoSport, suspected to be linked to the prime suspect in the Delhi car blast case, in Khandawali village after a 10-hour search pic.twitter.com/2DpLtjCxaV— IANS (@ians_india) November 13, 2025
धमाका
दिल्ली विस्फोट में मृतकों की संख्या 13 हुई
लाल किला के पास हुए विस्फोट में मृतकों की संख्या 13 हो गई है। गुरुवार को 35 वर्षीय बिलाल हसन ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा है। हसन को LNJP अस्पताल के गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में भर्ती कराया गया था, जहां विस्फोट में लगी गंभीर चोटों के बाद वह वेंटिलेटर पर था। हसन को छर्रे और अन्य धातु के टुकड़ों से आंतों और फेफड़ों में कई चोटें आईं थीं। अभी 3 अन्य गंभीर घायल वेंटिलेटर पर हैं।