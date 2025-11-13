फरीदाबाद के खंडावली में खड़ी मिली लाल रंग की इकोस्पोर्ट

दिल्ली विस्फोट मामले में अब ब्रेजा कार की तलाश, इकोस्पोर्ट चलाने वाला फहीम हिरासत में

लेखन गजेंद्र 12:08 pm Nov 13, 202512:08 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट के मामले में तीसरी कार के शामिल होने की जानकारी मिली है, जो मारुति ब्रेजा है। यह लापता है, जिसकी तलाश जारी है। कार के मालिक, इसके रंग और नंबर की जानकारी नहीं है। जांच एजेंसियों का कहना है कि लापता कार का इस्तेमाल आरोपियों ने टोह लेने और भागने के लिए किया है। अभी तक घटना में सफेद हुंडई i20 कार और लाल रंग की इकोस्पोर्ट की जानकारी मिली थी।