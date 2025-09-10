बिहार को चुनावी साल में तोहफा, कैबिनेट ने 7,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं को दी मंजूरी

चुनावी साल में बिहार को केंद्र सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में 7,616 करोड़ रुपये की लागत वाली अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। इन परियोजना में 4,447 करोड़ रुपये की लागत से बक्सर-भागलपुर कॉरिडोर के 82.4 किलोमीटर लंबे मोकामा-मुंगेर खंड को 4 लेन करना और 3,169 करोड़ रुपये की लागत से 177 किलोमीटर लंबे भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेलवे लाइन का दोहरीकरण शामिल है।

परियोजनाएं 4 लेन हाईवे से एक घंटे तक होगी समय की बचत सरकार बक्सर-भागलपुर कॉरिडोर के मोकामा-मुंगेर सेक्शन को 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड हाइवे के रूप में विकसित करेगी। इससे दक्षिणी बिहार की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रा समय में लगभग 1 घंटे की कमी आएगी। कुल 82.4 किलोमीटर लंबे इस सेक्शन से ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी और सफर आसान होगा। इसे हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के माध्यम से विकसित किया जाएगा। पूरी तरह बनने के बाद यहां औसत वाहन गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाएगी।

रेल लाइन रेल लाइन दोहरीकरण से 3 राज्यों को फायदा कैबिनेट ने 177 किलोमीटर लंबे भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेल लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दी है। इससे 441 गांवों के 28.72 लाख लोगों को बेहतर रेल सुविधाएं मिलेंगी। यात्रियों को देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम और तारापीठ जैसे प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंचने में भी आसानी होगी। ये लाइन बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। इस लाइन के शुरू होने के बाद ज्यादातर ट्रेनें भागलपुर से दुमका और सीधे रामपुरहाट जा सकेंगी।

बयान अश्विनी वैष्णव ने बताई दोनों परियोजनाओं की अहमियत मंत्री वैष्णव ने कहा, "मोकामा से मुंगेर तक का सेक्शन 82.4 किलोमीटर का है। आगे मुंगेर से फिर भागलपुर है, जो पहले से निर्माणाधीन है। इससे एक घंटे का समय बचेगा। दूसरी परियोजना भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेलवे लाइन दोहरीकरण है। ये भी बिहार-झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाली अहम परियोजना है। बहुत बड़े तीर्थस्थल देवघर धाम को भी ये परियोजना जोड़ेगी।" उन्होंने ये भी कहा कि जहां चुनाव नहीं है, वहां के लिए भी योजनाएं मंजूर की गई हैं।