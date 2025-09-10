चुनाव आयोग का फैसला, पूरे देश में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण अक्टूबर से शुरू होगा
क्या है खबर?
बिहार की तरह पूरे देश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अक्टूबर से शुरू हो सकता है। चुनाव आयोग ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) के साथ की बैठक में इस प्रक्रिया की तैयारियों पर चर्चा की है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी किया जा सकता है।
मतदाता
सितंबर के अंत तक तैयारी पूरी करने को कहा
चुनाव आयोग ने सभी CEO से 30 सितंबर से पहले संशोधन से जुड़ी सभी जरूरी कार्यवाही को पूरा करने को कहा है, ताकि इसकी घोषणा की जा सके। बताया जा रहा है कि बिहार के चुनाव समाप्त होने से पहले ही SIR की प्रक्रिया पूरे देश में शुरू हो सकती है। CEO के द्वारा प्रगति रिपोर्ट सौंपने के बाद चुनाव आयोग SIR का ऐलान कर देगा। इसमें मतदाता सूची अपडेट किए जाने का काम शुरू होगा।
प्रक्रिया
क्या है SIR?
SIR एक तरह से नई मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें काफी गहन तरीके से मतदाताओं की जानकारी इकट्ठा की जाती है। मतदाताओं की जानकारी के आधार पर मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है। चुनाव आयोग SSR की प्रक्रिया करता रहता है, लेकिन SIR की प्रक्रिया काफी गहन है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव से पहले ये प्रक्रिया हुई है, जिसका काफी विरोध हुआ है। इसके तहत 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम कटे हैं।