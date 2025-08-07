भारत पर आज से 25 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ लागू, ट्रंप बोले- अरबों डॉलर अमेरिका आएंगे

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाया गया 25 प्रतिशत टैरिफ आज से लागू हो गया है। इससे ठीक पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जैसे ही टैरिफ लागू होंगे, उन देशों से अरबों डॉलर आने शुरू हो जाएंगे, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका का फायदा उठाया है। बता दें कि ट्रंप ने टैरिफ लागू होने के लिए पहले 1 अगस्त की समयसीमा दी थी, जिसे बढ़ाकर 7 अगस्त कर दिया गया था।

बयान ट्रंप बोले- अरबों डॉलर का टैरिफ अमेरिका आ रहा ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'पारस्परिक टैरिफ आज आधी रात से प्रभावी होंगे! अरबों डॉलर, जिनमें से अधिकांश उन देशों से होंगे जिन्होंने कई वर्षों तक संयुक्त राज्य अमेरिका का फायदा उठाया है और जो हर तरह से उसका फायदा उठाते रहे हैं, अब अमेरिका में आने लगेंगे। अमेरिका की महानता को रोकने वाली एकमात्र चीज एक कट्टरपंथी वामपंथी अदालत होगी, जो हमारे देश को विफल होते देखना चाहती है।'

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी बोले- किसानों के लिए कीमत चुकाने को तैयार टैरिफ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई-बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है। हम किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में निरंतर काम कर रहे हैं।"

भारत भारत पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगा ट्रंप ने 1 अगस्त को भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। ये टैरिफ आज से प्रभावी हो गया है। वहीं, बीते दिन उन्होंने 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात कही है, जो 27 अगस्त से लागू होगा। यानी इस तरह भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ 50 प्रतिशत हो जाएगा। ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है, इसलिए टैरिफ लगाए गए हैं।

टैरिफ दर अमेरिका की औसत टैरिफ दर 100 साल में सबसे ज्यादा हुई अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के बजट लैब के मुताबिक, अमेरिका में औसत टैरिफ दर अब 18.3 प्रतिशत हो गई है। यह बीते 100 साल में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 1909 में अमेरिका में औसत टैरिफ दर 21 प्रतिशत थी। इस वजह से अमेरिकी परिवारों को इस साल औसतन 2 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। पहले जो विदेशी सामान अमेरिका में 100 डॉलर में मिल रहा था, अब 118 डॉलर में मिलेगा।