प्रधानमंत्री मोदी का ट्रंप को जवाब, कहा- भारत किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ पर जवाब दिया है। उन्होंने दिल्ली में आयोजित भारत रत्न एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के लिए किसानों का कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा, भले ही इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत कीमत क्यों न चुकानी पड़े।
बयान
क्या बोले मोदी?
मोदी ने कहा, "हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई-बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। मैं जानता हूं कि इसके लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं तैयार हूं। मेरे देश के किसानों, मछुआरों, पशुपालकों के लिए आज, भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना और आय नए स्रोत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं।"
ट्विटर पोस्ट
मोदी का भाषण
Dr. M.S. Swaminathan is widely admired for his pioneering work in agricultural science. Addressing the M.S. Swaminathan Centenary International Conference in Delhi. https://t.co/gYQneAombB— Narendra Modi (@narendramodi) August 7, 2025
टैरिफ
ट्रंप ने लगाया है 50 प्रतिशत टैरिफ
ट्रंप ने भारत पर बुधवार को 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो 27 अगस्त से लागू होगा। इससे पहले ट्रंप ने 1 अगस्त को भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, जो 7 अगस्त से लागू हो चुका है। अब अमेरिका ने भारतीय आयात पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। ट्रंप का कहना है कि रूस से लगातार तेल खरीदने के कारण यह टैरिफ लगाया गया है।