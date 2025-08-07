प्रधानमंत्री मोदी का ट्रंप को जवाब, कहा- भारत किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा

बयान

क्या बोले मोदी?

मोदी ने कहा, "हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई-बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। मैं जानता हूं कि इसके लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं तैयार हूं। मेरे देश के किसानों, मछुआरों, पशुपालकों के लिए आज, भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना और आय नए स्रोत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं।"