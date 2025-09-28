जुबीन गर्ग के परिवार को किस पर शक? पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर नहीं भरोसा, शिकायत दर्ज
क्या है खबर?
असम के रॉकस्टार कहे जाने वाले मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत पर विवाद बढ़ता जा रहा है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गायक की मौत का कारण समुद्र में डूबना बताया गया, लेकिन उनके परिवार को मौत की पीछे लापरवाही और किसी साजिश का अंदेशा है। जुबीन के परिजनों ने उनकी मौत की जांच करवाने की मांग की है। जुबीन की पत्नी गरिमा गर्ग, चाचा मनोज बोरठाकुर और पामी बोरठाकुर ने असम CID के पास अर्जी डाली है।
शिकायत
इन 2 लोगों पर शक
जुबीन के परिवार ने उनके मैनेजर सिद्धार्थ सरमा और आयोजक श्यामकनु महंत पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल, जुबीन सिंगापुर में आयोजित नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इस महोत्सव का आयोजन श्यामकनु महंत ने किया था, वहीं उनके मैनेजर सिद्धार्थ भी जुबीन के साथ सिंगापुर गए थे। जुबीन के परिवार ने उनकी मौत की जांच करने की मांग करते हुए असम आपराधिक जांच विभाग (CID) के पास शिकायत दर्ज की है।
आरोप
परिवार ने कहा- जुबीन की मौत सामान्य घटना नहीं
दिवंगत गायक के परिवार का कहना है कि ज़ुबीन की मौत सामान्य घटना नहीं है, बल्कि इसमें लापरवाही और संभवतः षड्यंत्र शामिल है, इसलिए हर व्यक्ति की भूमिका की गहन जांच होनी चाहिए। असम CID ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू करने की पुष्टि की है। CID से जुड़े सूत्रों का कहना है कि परिवार की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को गंभीरता से लिया जा रहा है और पूरी पारदर्शिता के साथ जांच की जाएगी।
मांग
न्याय चाहता है जुबीन का परिवार
ज़ुबीन के परिवार ने साफ कहा है कि वे सिर्फ न्याय चाहते हैं और इस मामले में शामिल हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उधर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मीडिया को जानकारी दी कि इस मामले में ज़ुबीन के मैनेजर और आयोजक के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही आयोजक श्यामकानु महंता और सिंगापुर में रहने वाले 8 अन्य असमी नागरिकों को समन भेजा गया है।
अपील
गरिमा ने जब मैनेजर के समर्थन में की थी भावुक अपील
जुबीन की मौत के बाद सामने आए वीडियो में पत्नी गरिमा ने कहा था, "सिद्धार्थ हमेशा उनके पति के साथ खड़ा रहा। 2020 में जब जुबीन को गंभीर दौरे पड़े थे, तब उसने बड़ा सहयोग किया। लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ बंद था, सिद्धार्थ ने हमारे परिवार के लिए सभी आवश्यक सामग्री सुनिश्चित की।" गरिमा ने गुजारिश की थी कि लोग सिद्धार्थ को जुबीन की अंतिम यात्रा में शामिल होने दें। बिना उनके वो ये सब संभाल नहीं पाएंगी।