जुबीन गर्ग के अंतिम संस्कार में फूट-फूटकर रोईं पत्नी गरिमा, वीडियो देख पसीज जाएगा दिल
लेखन नेहा शर्मा
Sep 23, 2025
12:40 pm
क्या है खबर?

मशहूर गायक जुबीन गर्ग का इस दुनिया से जाना बेहद दुखद रहा। उनके परिवारवालों के साथ-साथ प्रशंसकों के लिए ये बड़ा झटका है। 23 सितंबर को असम के लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उनका पार्थिव शरीर गुवाहाटी पहुंचा, जहां अंतिम दर्शनों के लिए सड़कों पर प्रशंसकों का सैलाब उमड़ पड़ा। इसी बीच उनती पत्नी गरिमा सैकिया का वीडियो सामने आया है। उनके आंसू देख आपका भी दिल भर आएगा।

गरिमा के आंसू देख टूटा प्रशंसकों का दिल

जुबीन की मौत से उनती पत्नी गरिमा सदमे में हैं। वीडियो में पति के अंतिम संस्कार के दौरान गरिमा को रोते-बिलखते देख उनके प्रशंसक भी बेहद भावुक हो गए हैं और उनका हौसला बांध रहे हैं। बता दें कि जुबीन का अंतिम संस्कार असम के कमरकुची गांव, उत्तरी कैरोलिना में किया जा रहा है। अंतिम संस्कार में भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी दर्ज की गई है।

