जुबीन गर्ग के अंतिम संस्कार में फूट-फूटकर रोईं पत्नी गरिमा, वीडियो देख पसीज जाएगा दिल

लेखन नेहा शर्मा 12:40 pm Sep 23, 202512:40 pm

क्या है खबर?

मशहूर गायक जुबीन गर्ग का इस दुनिया से जाना बेहद दुखद रहा। उनके परिवारवालों के साथ-साथ प्रशंसकों के लिए ये बड़ा झटका है। 23 सितंबर को असम के लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उनका पार्थिव शरीर गुवाहाटी पहुंचा, जहां अंतिम दर्शनों के लिए सड़कों पर प्रशंसकों का सैलाब उमड़ पड़ा। इसी बीच उनती पत्नी गरिमा सैकिया का वीडियो सामने आया है। उनके आंसू देख आपका भी दिल भर आएगा।