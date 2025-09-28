LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'बिग बॉस 19' में सलमान ने दिया अभिनव कश्यप को जवाब, कहा- कुछ काम कर लो
लेखन नेहा शर्मा
Sep 28, 2025
12:47 pm
क्या है खबर?

'बिग बाॅस' में वीकेंड का वार हमेशा ही धमाकेदार होता है, क्योंकि शो के होस्ट सलमान खान आते हैं और प्रतियोगियों की क्लास लगाने के साथ-साथ उनके साथ मस्ती-मजाक भी करते हैं। इस बार 'बिग बॉस 19' के वीकेंड का वार के पहले दिन सलमान ने तान्या मित्तल के जन्मदिन का जश्न मनाया और इस दौरान इशारों ही इशारों में उन्होंने अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप पर निशाना साध लिया। क्या बोले सलमान, आइए जानते हैं।

आरोप

अभिनव ने सलमान को कहा था गुंडा और छपरी

अभिनव ने सलमान और उनके परिवार पर उनका करियर तबाह करने से लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने सलमान को गुंडा, मवाली और छपरी तक कह दिया था। सलमान और अभिनव ने पहली बार फिल्म 'दबंग' में साथ काम किया था और इसके बाद वो कभी साथ नहीं आए। इसके चलते सोशल मीडिया पर सलमान को काफी ट्रोल किया गया। अब वीकेंड के वार का फायदा उठाते हुए सलमान ने अभिनव पर भी वार कर दिया।

निशाना

आजकल बैठै-बैठे लोग कुछ भी अंट-शंट बोल रहे हैं- सलमान

सलमान ने जब तान्या मित्तल को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और तान्या ने अपनी इच्छा जाहिर कर कहा कि मुंबई में सलमान उनके परिवार जैसे बन जाएं ताकि उन्हें यहां सुरक्षित महसूस हो। तब सलमान बोले, "जो सब मेरे साथ जुड़े हुए थे या जुड़े हैं, आजकल उनकी भी बज रही है। बैठे-बैठे लोग कुछ भी अंट-शंट बोल रहे हैं, जिनसे मेरा ताल्लुक रहा है और जिन्होनें कभी मेरी तारीफ की है, अब वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते।"

सलाह

"ऊट-पटांग बातें छोड़ कोई काम कर लो"

सलमान ने अभिनव पर तंज कसते हुए कहा, "आजकल लोग पॉडकास्ट में आकर ऊट-पटांग बातें करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। मेरा आप सभी से अनुरोध है- प्लीज कोई काम कर लो।" सलमान ने यहां कहीं अभिनव कश्यप का नाम नहीं लिया, लेकिन साफतौर पर उनका इशारा अभिनव की तरफ है। सोशल मीडिया पर सलमान का ये वीडियो वायरल हो रहा है और लोगों का कहना है कि उन्होंने अभिनव को करारा जवाब दे दिया है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

हमला

सलमान की तारीफ को अभिनव ने बताया दिखावा

बता दें कि हाल ही एक इंटरव्यू में अभिनव ने ये भी दावा किया था कि फिल्म 'तेरे नाम' से सलमान ने उनके भाई अनुराग कश्यप को निकाल दिया था। जब सलमान ने अनुराग की हालिया रिलीज फिल्म 'निशांची' का समर्थन किया तो भी अभिनव उन पर निशाना साधने से नहीं चूके। उन्होंने सलमान की इस तारीफ को दिखावा बताया और सीधे कह दिया था कि सलमान अब हमारे तलवे चाटेगा। घुटनों पर आकर ये लोग भीख मांगेंगे।