जुबीन गर्ग के निधन के बाद असम सरकार की सख्ती, आयोजक श्यामकनु महंत पर लगाया प्रतिबंध 

केंद्र सरकार से किया ये अनुरोध

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि न केवल आयोजनों पर रोक होगी, बल्कि भविष्य में महंत से संबंधित किसी भी आयोजन को सरकारी विज्ञापन, प्रायोजन या वित्तीय सहायता भी नहीं दी जाएगी। इसके साथ उन्होंने केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया कि महंत को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता न दी जाए। बता दें कि जुबीन चौथे 'नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल' में भाग लेने के लिए सिंगापुर गए थे, जिसे महंत और उनकी टीम ने आयोजित किया था।