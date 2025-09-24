जुबीन गर्ग के निधन के बाद असम सरकार की सख्ती, आयोजक श्यामकनु महंत पर लगाया प्रतिबंध
क्या है खबर?
सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते हुए 'या अली' गाने वाले मशहूर गायक जुबीन गर्ग की दुखद मौत के बाद असम सरकार ने बड़ा उठाया है। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आयोजक श्यामकनु महंत पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि अब महंत, उनकी कंपनी द्वारा आयोजित चौथे नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल और उनसे जुड़े किसी भी संगठन को राज्य में कोई भी सांस्कृतिक या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
पोस्ट
केंद्र सरकार से किया ये अनुरोध
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि न केवल आयोजनों पर रोक होगी, बल्कि भविष्य में महंत से संबंधित किसी भी आयोजन को सरकारी विज्ञापन, प्रायोजन या वित्तीय सहायता भी नहीं दी जाएगी। इसके साथ उन्होंने केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया कि महंत को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता न दी जाए। बता दें कि जुबीन चौथे 'नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल' में भाग लेने के लिए सिंगापुर गए थे, जिसे महंत और उनकी टीम ने आयोजित किया था।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
The State Government has decided to prohibit Shri Syamkanu Mahanta and any organisation associated with him from holding any functions or festivals within the State of Assam. Further, the State Government will not provide any financial grant, advertisement, or sponsorship to any…— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 24, 2025