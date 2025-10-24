विवेक ओबेरॉय लेंगे प्रभास से टक्कर, संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' में विलेन बनकर मचाएंगे तबाही
क्या है खबर?
विवेक ओबेरॉय ने अपने करियर में तमाम किरदार निभाए हैं। खास बात ये है कि कॉमेडी से लेकर गंभीर, उन्हें हर भूमिका में दर्शकों ने पसंद किया है। यही नहीं, विलेन बनकर भी वो पर्दे पर कई दफा छा चुके हैं और अब एक बार फिर अपनी खलनायकी से सबके छक्के छुड़ाने के लिए तैयार हैं। 'कबीर सिंह' और 'एनिमल' वाले निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की अगली फिल्म 'स्पिरिट' उनके हाथ लग गई है, जिसके हीरो प्रभास हैं।
ऐलान
फिल्म की साउंड स्टोरी के जरिए सामने आया विलेन का नाम
विवेक अब आधिकारिक तौर पर 'स्पिरिट' की स्टारकास्ट में शामिल हो गए हैं। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में प्रभास नजर आएंगे। ये ऐलान उस वक्त किया गया, जब प्रभास के जन्मदिन (23 अक्टूबर) पर देर रात फिल्म की साउंड स्टोरी रिलीज की गई। इसके जरिए दर्शकों को ये एहसास हुआ कि 'स्पिरिट' की दुनिया आखिर कैसी होने वाली है। विवेक भी इस फिल्म से जुड़कर फूले नहीं समा रहे हैं।
खुशी
विवेक के साथ-साथ प्रशंसक भी सातवें आसमान पर
विवेक ने साउंड स्टोरी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए न सिर्फ प्रभास को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं, बल्कि फिल्म को लेकर उत्साह भी जाहिर किया। उन्होंने लिखा, 'मैं इस एक्शन फिल्म को आपके बेमिसाल जादू (प्रभास की परफॉर्मेंस) के साथ जिंदा करने के लिए बेहद उत्साहित हूं।' विवेक को विलेन के किरदार में देखने के लिए फैंस भर उतावले हो रहे हैं। एक ने लिखा, 'वांगा की 'एनिमल' में बॉबी देओल और 'स्पिरिट' से पर्दे पर राज करेंगे विवेक ओबेरॉय।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
#OneBadHabit is all it takes to get you #inspiritmode. And what a powerful 'SOUND-STORY' that was!— Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) October 23, 2025
Happy Birthday to the Rebel Star, #Prabhas! Hoping the surprise lifted your spirits!
Super kicked about bringing this action to life with your unmatched magic @imvangasandeep !… https://t.co/KnVCyWdvqT
उत्साह
विवेक की एंट्री से बढ़ी दर्शकों की बेताबी
प्रभास के अलावा इस फिल्म में प्रकाश राज और तृप्ति डिमरी जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। ये पहला मौका होगा, जब प्रभास और विवेक पर्दे पर साथ दिखेंगे। फिल्म की साउंड स्टोरी लोगों को बेहद पसंद आई है। इससे पता चला है कि प्रभास इसमें एक IPS अफसर का किरदार निभाने वाले हैं, जो बेहद सख्त मिजाज का है। 'स्पिरिट' एक बड़ी एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जिसमें विवेक की एंट्री ने दर्शकों की बेताबी और बढ़ा दी है।
खलनायकी
इन फिल्मों में भी विलेन बन चुके विवेक
बता दें कि विवेक मलयालम फिल्म 'लूसिफर' में भी विलेन बने थे, जिसमें मोहनलाल लीड रोल में थे। ऋतिक रोशन, कंगना रनौत और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म 'कृष 3' में विवेक विलेन के किरदार में दिखे थे। फिल्म में वो काल का किरदार निभाते नजर आए थे, जो कि बहुत खतरनाक था। उधर साल 2022 में रिलीज हुई मलयामल ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कडुआ' में भी विवेक ने अपनी नकारात्मक भूमिका से दर्शकों का दिल जीत लिया था।