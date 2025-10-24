भारतीय विज्ञापनों को आवाज देने वाला हुआ खामोश

'अबकी बार मोदी सरकार' को आवाज देने वाले पीयूष पांडे का निधन, जानिए कौन थे दिग्गज

लेखन ज्योति सिंह 11:19 am Oct 24, 202511:19 am

क्या है खबर?

विज्ञापन जगत से एक दुखद खबर आ रही है। मशहूर भारतीय विज्ञापनों के पीछे की आवाज यानी पीयूष पांडे का निधन हो गया है। 23 अक्टूबर को 70 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। बता दें कि पीयूष ने 'अबकी बार मोदी सरकार' का नारा दिया था। इसके अलावा 'मिले सुर मेरा तुम्हारा' और 'हर घर कुछ कहता है' जैसे तमाम विज्ञापनों को आवाज दी थी। आइए जानते हैं कि पीयूष कौन थे और क्या करते थे?