'अबकी बार मोदी सरकार' को आवाज देने वाले पीयूष पांडे का निधन, जानिए कौन थे दिग्गज
क्या है खबर?
विज्ञापन जगत से एक दुखद खबर आ रही है। मशहूर भारतीय विज्ञापनों के पीछे की आवाज यानी पीयूष पांडे का निधन हो गया है। 23 अक्टूबर को 70 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। बता दें कि पीयूष ने 'अबकी बार मोदी सरकार' का नारा दिया था। इसके अलावा 'मिले सुर मेरा तुम्हारा' और 'हर घर कुछ कहता है' जैसे तमाम विज्ञापनों को आवाज दी थी। आइए जानते हैं कि पीयूष कौन थे और क्या करते थे?
परिचय
पीयूष ने कई सफल विज्ञापनों को दी थी आवाज
साल 1955 में जयपुर में जन्मे पीयूष साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे। 9 भाई-बहनों में एक पियूष के पिता एक बैंक में कार्यरत थे। हालांकि, पिता के व्यवसाय से हटकर उन्होंने अपने लिए एक अलग लाइन चुनी। उन्होंने क्रिकेटर, चाय बनाना और मजदूर के रूप में काम किया और फिर ओगिल्वी कंपनी में शामिल हुए। 27 साल में उन्होंने विज्ञापन जगत में कदम रखा। उन्होंने एशियन पेंट्स, कैडबरी, फेविकोल और हच के अलावा सरकारी विज्ञापनों को आवाज दी।
श्रद्धांजलि
केंद्रीय वित्त मंत्री ने दी श्रद्धांजलि
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिखा, 'श्री पीयूष पांडे के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। भारतीय विज्ञापन जगत के एक दिग्गज, उन्होंने रोजमर्रा के मुहावरे, जमीनी हास्य और सच्ची गर्मजोशी लाकर संचार को बदला। उनके परिवार, दोस्तों और पूरी रचनात्मक बिरादरी के प्रति हार्दिक संवेदना।' व्यवसायी सोहेल सेठ ने सोशल मीडिया पर लंबा-चौड़ा पोस्ट साझा करते हुए पीयूष के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने लिखा कि 'अब स्वर्ग में मिले सुर मेरा तुम्हारा पर डांस होगा।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Saddened to hear of the passing of Shri Piyush Pandey.— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) October 24, 2025
A titan and legend of Indian advertising, he transformed communication by bringing everyday idioms, earthy humor, and genuine warmth into it.
Have had opportunities to interact with him on various occasions.
Heartfelt… pic.twitter.com/tytshG1aHK
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Deeply deeply saddened and devastated at the loss of the genius that my dearest friend Piyush Pandey was. India has not lost a just a great advertising mind but a true patriot and a fine fine gentleman. Now the heavens will dance to Mile Sur Mera Tumhara.— SUHEL SETH (@Suhelseth) October 24, 2025