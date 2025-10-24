संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' में ऐसा होगा प्रभास का किरदार, कहानी पर आया बड़ा अपडेट

संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' में ऐसा होगा प्रभास का किरदार, कहानी पर आया बड़ा अपडेट
क्या है खबर?
अभिनेता प्रभास की आगामी फिल्म 'स्पिरिट' सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोर रही है। 'एनिमल' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके संदीप रेड्डी वांगा इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं। इस बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट को लेकर एक ऐसी जानकारी सामने आई है, जो प्रशंसकों को उत्साहित कर देगी। दरअसल, 'स्पिरिट' की कहानी क्या होगी और प्रभास फिल्म में किस तरह का किरदार निभा सकते हैं, इसे लेकर बड़ा खुलासा हो गया है। आइए जानते हैं इस बारे में।
किरदार
बदनाम पुलिस अफसर बनेंगे प्रभास
रिपोर्ट के अनुसार, प्रभास का किरदार एक बदनाम IPS अधिकारी और पूर्व अकादमी टॉपर का होगा। अपने बर्ताव की वजह से वो जेल जाएगा। दूसरी ओर, प्रकाश राज सख्त पुलिस अधीक्षक की भूमिका निभा रहे हैं, जिनका सामना जेल में प्रभास से होता है। पहले वायरल पोस्ट में बताया गया था कि एक बदनाम पुलिसवाला (प्रभास), अपनी नौकरी वापस पाने के लिए क्रूर अंतरराष्ट्रीय अपराध गिरोह का शिकार करता है। यहां से निर्दयी कहानी की शुरुआत होती है।
कास्ट
प्रभास के साथ नजर आएंगी ये अभिनेत्री
संदीप रेड्डी की इस फिल्म में प्रभास के साथ तृप्ति डिमरी दिखेंगी। उनसे पहले दीपिका पादुकोण इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थीं, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म से किनारा कर लिया था। इसके अलावा प्रकाश, विवेक ओबेरॉय और कंचना भी अहम किरदार में नजर आएंगे। 'स्पिरिट' का निर्माण टी-सीरीज और भद्रकाली पिक्चर्स के बैनर तले किया जा रहा है। इसकी शूटिंग में करीब एक साल का समय लगेगा। निर्माताओं ने रिलीज तारीख की घोषणा नहीं की है।