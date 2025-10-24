'स्पिरिट' में ऐसा होगा प्रभास का किरदार

संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' में ऐसा होगा प्रभास का किरदार, कहानी पर आया बड़ा अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 10:39 am Oct 24, 202510:39 am

क्या है खबर?

अभिनेता प्रभास की आगामी फिल्म 'स्पिरिट' सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोर रही है। 'एनिमल' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके संदीप रेड्डी वांगा इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं। इस बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट को लेकर एक ऐसी जानकारी सामने आई है, जो प्रशंसकों को उत्साहित कर देगी। दरअसल, 'स्पिरिट' की कहानी क्या होगी और प्रभास फिल्म में किस तरह का किरदार निभा सकते हैं, इसे लेकर बड़ा खुलासा हो गया है। आइए जानते हैं इस बारे में।