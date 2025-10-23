प्रभास की इन 4 फिल्मों पर 1,000 करोड़ से ज्यादा का दांव, किस-किस ने लगाया पैसा?

प्रभास एक ग्लोबल स्टार हैं और वो अपनी फिल्मों से कई दफा साबित भी कर चुके हैं कि वो कमाल के कलाकार हैं। ' बाहुबली ', 'बाहुबली 2' और 'कल्कि 2898 AD' से दुनियाभर में लोकप्रिय हो चुके प्रभास का पूरा नाम सूर्यनारायण वैंकट प्रभास राजु उप्पलपाटि है। 46 साल के हो चुके प्रभास की फिल्मों को लेकर उनके प्रशंसकों के बीच एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। आइए जानें प्रभास की कौन-सी 4 बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं।

.#1 'द राजा साब' शुरुआत करते हैं पीपुल मीडिया फैक्ट्री की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' से। इसके पोस्टर और टीजर ने पहले ही उत्सुकता बढ़ा दी थी, लेकिन ट्रेलर ने दर्शकों का उत्साह को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया और प्रशंसकों ने भविष्यवाणी कर दी कि प्रभास एक बार फिर ब्लॉकबस्टर के साथ तैयार हैं। ये फिल्म 9 जनवरी, 2026 को 5 भारतीय भाषाओं में रिलीज होगी। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का बजट लगभग 400 करोड़ रुपये है।

#2 'स्पिरिट' 'स्पिरिट' में प्रभास के साथ तृप्ति डिमरी नजर आएंगी। टी-सीरीज के बैनर तले बन रही इस फिल्म के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा हैं, जिन्होंने रणबीर कपूर संग पिछली बार 'एनिमल 'दी थी। 'स्पिरिट' को पैन-इंडिया नहीं, बल्कि पैन-वर्ल्ड फिल्म की तरह बनाया जाएगा। इसे भारतीय भाषाओं के अलावा कोरियाई और चीनी भाषा में भी डब किया जाएगा। इसका बजट 300 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। अगले साल रिलीज होने वाली इस फिल्म में प्रभास 3 अलग-अलग अवतार में दिखेंगे।

#3 'सालार 2' 'सालार' ने दुनियाभर में शानदार कमाई की थी और प्रभास के गिरते स्टारडम को संभाला था। अब फिल्म का अगला भाग आने वाला है। प्रशांत नील के निर्देशन में बनी इस फिल्म को 340 करोड़ रुपये की लागत में बनाया जा रहा है। 'सालार 2' में 'सालार' के मुकाबले राजनीति, एक्शन और ड्रामा भी ज्यादा होगा। 'कांतारा चैप्टर 1' बनाने वाला प्रोडक्शन हाउस होमब्ले फिल्म्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म की रिलीज तारीख अभी सामने नहीं आई है।