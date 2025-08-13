वाणी कपूर की बॉलीवुड में जद्दाेजहद, बोलीं- सोचती हूं मैं इस इंडस्ट्री के लायक हूं भी?

वाणी कपूर को भले ही अपने करियर की शुरुआत में ही यशराज फिल्म्स का साथ मिल गया हो, लेकिन इससे उनके करियर को कोई खास फायदा नहीं हुआ। 'शुद्ध देसी रोमांस से लेकर 'वॉर' और 'रेड 2' जैसी कई हिट फिल्में उनके खाते से जुड़ी हैं, लेकिन अब भी वह बतौर अभिनेत्री अपनी जगह पक्की करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। हाल ही में वाणी ने अपने करियर और सोशल मीडिया समेत कई मुद्दों पर खुलकर बात की।

दुखड़ा मेरी चुनौतियां लोगों को दिखाई नहीं देतीं- वाणी यशराज की सीरीज 'मंडला मर्डर्स' में दिख रहीं वाणी की फिल्म 'अबीर गुलाल' भी विवादों में रहीं। NBT से अपने करियर की चुनौतियों पर वाणी बोलीं, '"मेरी चुनौतियां लोगों को इतनी दिखाई नहीं देती हैं। मेरी आदत है कि मैं खुद को लेकर बहुत आलोचनात्मक हो जाती हूं। खुद के साथ बहुत कठोर हो जाती हूं। मेरी सबसे बड़ी जद्दोजहद ही ये रहती है कि मैं खुद के प्रति दयालु रहूं, क्योंकि मैं खुद भी एक दबाव बना लेती हूं।"

ख्याल वाणी के मन में आते हैं ऐसे ख्याल वाणी कहती हैं, "बहुत बार ऐसे ख्याल भी आते हैं कि क्या मैं इस इंडस्ट्री के लिए बनी भी हूं? क्या मुझे यहां होना चाहिए? क्या मैं कभी वहां पहुंच पाऊंगी, जहां मैं संतुष्ट महसूस करूं तो मेरी एक लड़ाई रही है, जो मैंने अकेले झेली है, लेकिन फिर अंदर से एक आवाज आती है कि कोई बात नहीं। तुम मेहनत करो, जब जो होना होगा, वो होगा। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ो, बाकी भगवान पर छोड़ दो।"

राय सोशल मीडिया के शोर को नजरअंदाज करने में ही भलाई सोशल मीडिया पर वाणी ने कहा, "चूंकि, हम कलाकारों की हर चीज पब्लिक होती है। हमारी सफलता पब्लिक है तो असफलताएं भी सबके सामने हैं, इसलिए कोई भी राय दे सकता है। ऐसे में यह समझदारी हमें सीखनी पड़ती है कि कौन सी बात काम की है, जिससे सीख कर आप खुद को बेहतर बना सकते हैं और दूसरा होता है शोर, जिसमें लोग एक भेड़चाल में बात करते हैं, जिसे नजरअंदाज करना ही एकमात्र तरीका है।"

असर "सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी नकली कर दी है" वाणी आगे कहती हैं, "सोशल मीडिया की वजह से हमारी जिंदगी ही थोड़ी नकली हो गई है। यहां आपको अपनी अहमियत खोजनी होती है, वरना खुद को खोने में वक्त नहीं लगेगा। सोशल मीडिया पर रहना भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को यह जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि आपके शब्द किसी पर क्या असर कर रहे हैं। ट्रोलिंग से निपटने के लिए मैं ध्यान करती हूं। अपने इर्द-गिर्द ऐसे लोगों को रखना जरूरी है, जो आपको सही सलाह दें।"