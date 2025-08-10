'अबीर गुलाल' के निर्माताओं ने अपनाया दिलजीत दोसांझ वाला पैंतरा, रिलीज के लिए तैयार फिल्म

नकल क्या सरदार जी 3 वाला फॉर्मूला अपनाकर हिट होगी 'अबीर गुलाल'? पहलगाम हमले के बाद से ऐसा कहा जा रहा था कि शायद फिल्म 'अबीर गुलाल' को अब कभी रिलीज न किया जाए। हालांकि, हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह पिक्चर रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो भी इसी महीने यानी अगस्त में। जिस रणनीति के साथ दिलजीत दोसांझ की 'सरदार जी 3' ने खूब पैसे छापे, अब वही काम इस फिल्म के साथ होगा। हालांकि, देखना ये होगा कि फिल्म वैश्विक स्तर पर कितना कमाती है।

आगाज 29 अगस्त को रिलीज हो रही फिल्म 'अबीर गुलाल' 29 अगस्त को दुनियाभर के सिनेमाघरों में आएगी। साथ ही फिल्म का नाम बदलकर Aabeer Gulaal कर दिया जाएगा, जो फिलहाल Abir Gulaal है। अंदरखाने से मिली जानकारी के मुताबिक, 'अबीर गुलाल' के निर्माता 'सरदार जी 3' वाली राह पर चल रहे हैं। दरअसल, दिलजीत की यह फिल्म भी भारत में रिलीज नहीं हो पाई थी, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर थीं। इसने दुनियाभर से तगड़ा कारोबार किया। यहां तक कि पाकिस्तान में भी कई रिकॉर्ड तोड़े।

धमकी MNS ने दी थी फिल्म रिलीज न करने की धमकी 'अबीर गुलाल' का टीजर आने के बाद से ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना(MNS) इस फिल्म का बहिष्कार कर रही थी। जैसे ही फिल्म के रिलीज होने की जानकारी सामने आई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है और फिल्म को महाराष्ट्र में रिलीज न करने की धमकी दे डाली। बता दें कि इस फिल्म में फवाद की जोड़ी पहली बार वाणी कपूर के साथ बनी हैं, वहीं रिद्धि डोगरा और सोनी राजदान भी इसका हिस्सा हैं।