अब तक 'सैयारा' के खाते में कितने करोड़ रुपये आए? (तस्वीर: एक्स/@yrf)

'सैयारा' का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा कायम, 26वें दिन हुई इतनी कमाई

लेखन दीक्षा शर्मा 11:31 am Aug 13, 202511:31 am

क्या है खबर?

मोहित सूरी के निर्देशन में बनी फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा किया हुआ है। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म को देखने के लिए टिकट खिड़की पर दर्शकों की भीड़ उमड़ रही है। चौथे सप्ताह में भी इस फिल्म का खुमार दर्शकों का सिर चढ़कर बोल रहा है। 'सैयारा' बॉक्स ऑफिस पर 'सन ऑफ सरदार 2', 'धड़क 2' और 'महावतार नरसिम्हा' जैसी फिल्मों का डटकर सामना कर रही है। आइए जानें 'सैयारा' ने 26वें दिन कितने करोड़ रुपये कमाए।