'सैयारा' का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा कायम, 26वें दिन हुई इतनी कमाई
क्या है खबर?
मोहित सूरी के निर्देशन में बनी फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा किया हुआ है। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म को देखने के लिए टिकट खिड़की पर दर्शकों की भीड़ उमड़ रही है। चौथे सप्ताह में भी इस फिल्म का खुमार दर्शकों का सिर चढ़कर बोल रहा है। 'सैयारा' बॉक्स ऑफिस पर 'सन ऑफ सरदार 2', 'धड़क 2' और 'महावतार नरसिम्हा' जैसी फिल्मों का डटकर सामना कर रही है। आइए जानें 'सैयारा' ने 26वें दिन कितने करोड़ रुपये कमाए।
कमाई
'सैयारा' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'सैयारा' ने अपनी रिलीज के 26वें दिन यानी चौथे मंगलवार को 1.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 321.35 करोड़ रुपये हो गया है। 45 करोड़ रुपये की लागत में बनी फिल्म 'सैयारा' का देश में ही नहीं, बल्कि विदेश में भी खूब डंका बज रहा है। दुनियाभर में इस फिल्म ने अब तक 538.25 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है।
अहान-अनीत की केमिस्ट्री ने जीता दिल
यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म 'सैयारा' के अहान पांडे ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा है। उधर बतौर लीड हीरोइन अनीत पड्डा की भी यह पहली फिल्म है। दोनों की खूबसूरत केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। 'सैयारा' की कहानी वाणी बत्रा (अनीत) और कृष कपूर (अहान) के इर्द-गिर्द बुनी गई है। वाणी एक ऐसी लड़की है, जिसका दिल टूट चुका है, जबकि कृष अपने बिखरे सपनों को फिर से जोड़ने की कोशिश में है।