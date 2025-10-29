साईं बाबा बनने वाले मशहूर अभिनेता सुधीर दलवी की हालत नाजुक

गुरु वशिष्ट और साईं बाबा बन छाए सुधीर दलवी की हालत गंभीर, घरवालों ने मांगी मदद

लेखन नेहा शर्मा 07:06 pm Oct 29, 202507:06 pm

क्या है खबर?

साल 2025 का अक्टूबर का महीना फिल्मी सितारों के लिए काफी मुश्किल रहा है। पंकज धीर से लेकर असरानी और सतीश शाह जैसे सितारे पिछले कुछ दिनों के भीतर इस दुनिया से रूखसत हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरु वशिष्ट और साईं बाबा बनकर मशहूर हुए अभिनेता सुधीर दलवी की हालत ठीक नहीं है। उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनके परिवार ने इलाज के लिए आर्थिक मदद भी मांगी है।