गुरु वशिष्ट और साईं बाबा बन छाए सुधीर दलवी की हालत गंभीर, घरवालों ने मांगी मदद
लेखन नेहा शर्मा
Oct 29, 2025
07:06 pm
क्या है खबर?

साल 2025 का अक्टूबर का महीना फिल्मी सितारों के लिए काफी मुश्किल रहा है। पंकज धीर से लेकर असरानी और सतीश शाह जैसे सितारे पिछले कुछ दिनों के भीतर इस दुनिया से रूखसत हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरु वशिष्ट और साईं बाबा बनकर मशहूर हुए अभिनेता सुधीर दलवी की हालत ठीक नहीं है। उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनके परिवार ने इलाज के लिए आर्थिक मदद भी मांगी है।

दुखद

इस गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं अभिनेता

86 साल के सुधीर इस समय सेप्सिस नाम की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। ये एक जानलेवा संक्रमण है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम संक्रमण से लड़ने की कोशिश में स्वयं शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। ऐसी स्थिति में तुरंत और गहन चिकित्सा उपचार की जरूरत होती है। सुधीर के इलाज में 10 लाख रुपये से ज्यादा खर्च हो चुके हैं और उनका परिवार आगे का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा है।

सहायता

परिवारवालों और दोस्ताें ने मांगी आर्थिक मदद

सुधीर के इलाज का खर्च हर दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे परिवार पर बहुत आर्थिक दबाव है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके इलाज में करीब 15 लाख रुपये तक खर्च हो सकते हैं, इसलिए उनके परिवारवालों और दोस्तों ने लोगों से मदद मांगी है, ताकि इलाज के लिए जरूरी रकम जुटाई जा सके। सुधीर दलवी एक मशहूर और सम्मानित अभिनेता हैं, जिन्होंने फिल्म 'शिरड़ी के साईंबाबा' के बाद भी कई यादगार फिल्मों और धारावाहिकों में काम किया।