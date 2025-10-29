'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सफल होते ही लक्ष्य लालवानी ने खरीद ली चमचमाती कार, देखें वीडियो
क्या है खबर?
टीवी शो 'पोरस' से सफलता हासिल करने वाले अभिनेता लक्ष्य लालवानी की गाड़ी बॉलीवुड में चल पड़ी है। पहले करण जौहर ने फिल्म 'किल' से लक्ष्य पर दांव लगाया। फिर सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने अपनी पहली निर्देशित वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अभिनेता को लॉन्च किया। नेटफ्लिक्स पर रिलीज यह वेब सीरीज सुपर-डुपर हिट साबित हुई। इस सफलता के बाद लक्ष्य ने 80 लाख की कीमत में, लाल रंग की चमचमाती कार खरीदी है।
नई कार
नई कार में घूमते दिखे लक्ष्य
सोशल मीडिया पर लक्ष्य का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें लाल रंग की MG साइबरस्टर में बैठकर मुंबई की सड़कों पर घूमते हुए देखा जा सकता है। इस कार की कीमत 80 लाख रुपये बताई जाती है। पैपराजी ने जब लक्ष्य की फोटो खींचनी शुरू की, तो अभिनेता गर्व के साथ मुस्कुराते हुए दिखे। काम की बात करें तो, लक्ष्य 'चांद मेरा दिल' और 'दोस्ताना 2' जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
October 29, 2025