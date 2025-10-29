लक्ष्य लालवानी ने खरीद ली चमचमाती कार (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@lakshya)

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सफल होते ही लक्ष्य लालवानी ने खरीद ली चमचमाती कार, देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 07:05 pm Oct 29, 202507:05 pm

क्या है खबर?

टीवी शो 'पोरस' से सफलता हासिल करने वाले अभिनेता लक्ष्य लालवानी की गाड़ी बॉलीवुड में चल पड़ी है। पहले करण जौहर ने फिल्म 'किल' से लक्ष्य पर दांव लगाया। फिर सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने अपनी पहली निर्देशित वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अभिनेता को लॉन्च किया। नेटफ्लिक्स पर रिलीज यह वेब सीरीज सुपर-डुपर हिट साबित हुई। इस सफलता के बाद लक्ष्य ने 80 लाख की कीमत में, लाल रंग की चमचमाती कार खरीदी है।