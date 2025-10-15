'महाभारत' में कर्ण बनकर मशहूर हुए अभिनेता पंकज धीर का निधन, कैंसर से हारे जंग

मनोरंजन जगत से जुड़ी एक बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल, लोकप्रिय धारावाहिक ' महाभारत ' में कर्ण का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुए अभिनेता पंकज धीर ने इस दुनिया काे अलविदा कह दिया है। इसी साल मार्च में खबर आई थी कि उनकी हालत गंभीर है और उन्हें ICU में भर्ती किया गया है। अब खबर है कि उनका निधन हो गया है। 68 साल के पंकज ने 15 अक्टूबर की सुबह साढ़े 11 बजे आखिरी सांस ली।

दुखद दोस्त और अभिनेता फिरोज खान ने की पुष्टि पंकज के निधन से उनके परिवारवाले और फ गहरे सदमे में है। 'महाभारत' में अर्जुन का किरदार निभाने वाले और पंकज के दोस्त फिरोज खान ने अमर उजाला से इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा, "ये सच है कि पंकज अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने एक बहुत ही अच्छे दोस्त को खो दिया है। वो बेहद अच्छे इंसान थे। मैं सदमे में हूं और मुझे नहीं पता अभी क्या कहना चाहिए। वो वाकई एक अद्भुत व्यक्ति थे।"

बीमारी काफी समय से कैंसर से जूझ रहे थे पंकज मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंकज काफी समय से कैंसर से जूझ रहे थे। पंकज के करीबी दोस्त और अभिनेता अमित बहल ने भी उनके निधन की खबर की पुष्टि की और शोक जताया है। बताया जा रहा है कि पंकज को कैंसर था। वो इस गंभीर बीमारी से जंग जीत भी गए थे, लेकिन कुछ महीने पहले कैंसर वापस लौट आया। अभिनेता की एक बड़ी सर्जरी भी हुई थी, लेकिन कैंसर ने उन्हें फिर अपनी गिरफ्त में ले लिया।

पहचान बीआर चोपड़ा के धारावाहिक 'महाभारत' से मशहूर हुए पंकज पंकज ने कई टीवी शो और फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें शोहरत साल 1988 में आई बीआर चोपड़ा के धारावाहिक 'महाभारत से मिली थी। इसमे उन्होंने जिस संजीदगी के साथ कर्ण के किरदार को निभाया था, उसकी आज भी मिसाल दी जाती है। एक इंटरव्यू में पंकज ने बताया था कि शुरुआत में उन्होंने अर्जुन की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उनका ऑडिशन अच्छा होने के बावजूद ये किरदार फिरोज खान को मिल गया था।