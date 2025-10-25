LOADING...
'साराभाई वर्सेज साराभाई' के स्टार सतीश शाह नहीं रहे, किडनी की बीमारी ने ली जान
लेखन नेहा शर्मा
Oct 25, 2025
04:19 pm
क्या है खबर?

मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड और टीवी के मशहूर अभिनेता सतीश शाह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 25 अक्टूबर दोपहर ढ़ाई बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। सतीश को उनके लाेकप्रिय टीवी शो 'साराभाई वर्सेज साराभाई' के लिए जाना जाता है। जानकारी मिली है कि सतीश लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन से मनोरंजन जगत और प्रशंसकों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है।

शोक

भावुक हुए जॉनी लीवर

इंडिया टुडे के मुताबिक, अभिनेता का पार्थिव शरीर अस्पताल में है और उनका अंतिम संस्कार 26 अक्टूबर को होगा। जॉनी लीवर ने लिखा, 'बहुत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि हमने एक महान कलाकार और मैंने अपने 40 साल पुराने प्यारे दोस्त को खो दिया है। यकीन करना बहुत मुश्किल है। मैंने उनसे 2 दिन पहले ही बात की थी। सतीश भाई, आपकी बहुत याद आएगी। फिल्म और टीवी जगत में आपका योगदान भुलाया नहीं जा सकता।'

ट्विटर पोस्ट

जॉनी लीवर ने दी श्रद्धांजलि

बीमारी

लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे अभिनेता

74 साल के सतीश लंबे समय से किडनी संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे। हाल ही में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। निर्माता अशोक पंडित ने लिखा, 'आपको यह बताते हुए दुख और हताशा हो रही है कि हमारे प्रिय मित्र और बेहतरीन अभिनेता सतीश शाह का कुछ घंटे पहले किडनी फेल होने के कारण निधन हो गया। उन्हें हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। हमारे इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। ओम शांति।'

करियर

'साराभाई वर्सेज साराभाई' ने बनाया स्टार

गुजरात के मांडवी में जन्मे सतीश रविलाल शाह ने अपने एक्टिंग करियर में 250 से अधिक फिल्मों और कई टीवी धारावाहिकों में काम किया है। 4 दशकों से भी ज्यादा लंबे करियर में सतीश छोटे पर्दे के साथ-साथ बड़े पर्दे पर भी अपनी यादगार भूमिकाओं से घर-घर में मशहूर हो गए। खासकर धारावाहिक 'साराभाई वर्सेज साराभाई' से उन्हें खूब लोकप्रियता मिली। ﻿शाहरुख खान अभिनीत 'मैं हूं ना' और फिल्म 'जाने भी दो यारों' में भी उन्होंने एक यादगार भूमिका निभाई।

कॉमेडी

अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर थे सतीश

सतीश खासतौर से अपनी कॉमेडी के लिए मशहूर थे। अपनी लाजवाब कॉमिक टाइमिंग से उन्होंने टीवी और फिल्मी दुनिया में अपनी एक खास पहचान बनाई। सतीश शाह का जन्म 25 जून 1951 में मुंबई में हुआ था। बचपन से ही उन्हें अभिनय में दिलचस्पी थी। उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (FTII), पुणे से अभिनय की पढ़ाई की और यहीं से उनके करियर की नींव पड़ी। सतीश ने 1970 के दशक के अंत में फिल्मों में कदम रखा था।