रणबीर कपूर की इस फिल्म के आगे सब फेल, न 'एनिमल' की चली; 'ब्रह्मास्त्र' भी ढेर

रणबीर कपूर पर भले ही स्टार किड का ठप्पा लगा हो, लेकिन कोई शक नहीं कि उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर अपना सफर तय किया है। ये उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि उन्होंने कपूर खानदान की चौथी पीढ़ी का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनने का तमगा हासिल किया है। रणबीर 43 साल के हो गए हैं। आज हम आपको उनकी उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसे IMDb पर सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है।

बर्फी रणबीर की 'बर्फी' IMDb पर अव्वल इस फिल्म का नाम है 'बर्फी', जिसने आते ही दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। ये फिल्म रणबीर के करियर में मील का पत्थर साबित हुई थी। अनुराग बसु के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर दी थी। IMDb पर उनकी इस फिल्म को सबसे ज्यादा 8. 1 रेटिंग मिली है। उधर रणबीर के करियर की सबसे कमाऊ फिल्म 'एनिमल' की 6.1 तो 'ब्रह्मास्त्र' की IMDb रेटिंग 5.6 है।

कब दूसरी बार इसी फिल्म में साथ आए थे रणबीर और प्रियंका रणबीर का एक्टिंग करियर साल 2007 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म 'सांवरिया' से शुरू हुआ था, वहीं अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने तमिल फिल्म 'थमिजान' से अभिनय जगत में कदम रखा था। दोनों ने कुछ ही सालों में इंडटस्ट्री में खुद को साबित कर दिया था। पहली बार दोनों फिल्म 'अनजाना अनजानी' में साथ दिखे, लेकिन उनकी जोड़ी का कमाल 'बर्फी' में दिखा, जिसमें दोनों ने अपने अभिनय का ऐसा जादू चलाया कि देखने वाले देखते रह गए।

कमाई 40 करोड़ का बजट और 175 करोड़ की कमाई बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म ने दुनियाभर में 175 करोड़ रुपये और देशभर में 112 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जबकि फिल्म का बजट 40 करोड़ रुपये था। इसके साथ ही फिल्म ने 68 पुरस्कार अपने नाम किए थे। फिल्म की कहानी के साथ ही इसके गाने भी लोगों को बहुत पसंद आए थे। इलियाना डिक्रूज की ये पहली हिंदी फिल्म थी और उन्होंने भी अपनी उम्दा अदाकारी के लिए जमकर वाहवाही लूटी थी।