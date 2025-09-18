सलमान खान को अभिनव कश्यप ने बताया छिछोरा, मवाली और छपरी, कहा- घोषित अपराधी है वो

अनुराग कश्यप के भाई और 'दबंग' के निर्देशक अभिनव कश्यप पिछले कुछ दिनों से सलमान खान और उनके परिवार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने सलमान को गुंडा, बदतमीज और गंदा इंसान कहा था और अब भी वह अपनी इन टिप्पणियों पर कायम हैं। हाल ही में अभिनव ने एक बार फिर सलमान पर निशाना साधा और कुछ ऐसा बातें बोल दीं, जिनसे बेशक सलमान के प्रशंसकों को खून खौल उठेगा।

वीडियो सलमान पर धावा बोलने वाले अभिनव का नया वीडियाे वायरल अभिनव को सलमान फूटी आंख नहीं सुहाते। यही वजह है कि वो खुलेआम उनकी कड़ी आलोचना करते हैं। अब अभिनव का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो सलमान को छपरी तक बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके इस वीडियो को देख सलमान के प्रशंसक काफी नाराज हैं और उनको ट्रोल कर रहे हैं। इस दौरान अभिनव उस दौर के सलमान को लेकर बात कर रहे थे, जब उन्हें फिल्म 'तेरे नाम' के लिए जाना जाता था।

भड़ास "अपराधी तो अपराधी ही होता है" बॉलीवुड ठिकाना से अभिनव बोले, "सलमान ने 'वॉन्टेड' और 'तेरे नाम' की वजह से एक 'छिछोरा' और 'मवाली' की छवि बना ली थी और 'दबंग' के लिए उन्हें ये छवि छोड़नी पड़ी। सलमान और उनका परिवार सामान्य नहीं है। सलमान घोषित अपराधी हैं। उन्हें 5 साल की सजा भी हुई है गैरकानूनी तरीके से हथियार रखने के मामले में। उसी दिन जमानत भी मिल गई और तब से शायद जमानत पर ही बाहर हैं। अपराधी तो अपराधी ही होता है।"

विवाद 'दबंग' के दौरान बिगड़ा सलमान और अभिनव का रिश्ता 'दबंग' सलमान ही नही, बल्कि फिल्ममेकर अभिनव कश्यप के करियर की भी अहम फिल्मों में से एक रही है। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी और हाल ही इसने रिलीज के 15 साल पूरे किए। हालांकि, अभिनव का इस फिल्म में सलमान के साथ काम करने का अनुभव बहुत खराब रहा। 'दबंग' के दौरान अभिनव और सलमान के रिश्ते इस कदर बिगड़ गए कि निर्देशक को फ्रैंचाइज से ही बाहर कर दिया। वह 'दबंग 2' का भी हिस्सा नहीं रहे।

प्रतिक्रिया अभिनव ने 'दबंग 2' छोड़ने पर दिया था ये जवाब जब अभिनव से 'दबंग 2' छोड़ने पर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था, "कोई विवाद नहीं हुआ था। बस ये बदतमीज लोग हैं, गुंडे लोग हैं। काम करना नहीं है इनको, एहसान करना है। इनको जिंदगी बनाने का शौक है। मैं झूठ नहीं बोल पाता। कड़वा सच है मैं कई बार दबा देता हूं, चुप हो जाता हूं, लेकिन कुरोदेगे तो फिर सुनो सच।" अभिनव ने ये भी कहा था कि सलमान एक्टिंग करके सिर्फ एहसान करते हैं।