'बिग बॉस 19': कौन हैं आते ही घर में घमासान मचाने वाली करोड़पति बिजनेसवुमन तान्या मित्तल?
क्या है खबर?
सलमान खान की मेजाबनी वाले रियलिटी शो 'बिग बॉस' में दुनियाभर के कई कलाकारों को शामिल किया जाता है। 200 से ज्यादा कैमरे शो का हिस्सा बनने वाले प्रतियोगियों की हरकतों पर नजर रखते हैं। 'बिग बॉस 19' की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें तान्या मित्तल सबका ध्यान खींच रही हैं। उन्हें आते ही भयंकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। भारी-भरकम सूटकेस लेकर 'बिग बॉस' के घर में कैद हुईं तान्या मित्तल कौन हैं, आइए जानते हैं।
ट्रोलिंग
'बिग बॉस' के घर में तान्या को मिला ये टैग
'बिग बॉस 19' में अगर पहले ही दिन से कोई छाया हुआ है तो वो हैं तान्या। उनके बेबाक बयानों से सोशल मीडिया पर भी हंगामा मचा हुआ है। 500 साड़ियां, 50 किलो गहने और यहां तक कि अपने खुद के चांदी के बर्तन लेकर 'बिग बॉस' के घर में कैद हुईं तान्या सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर हैं। शो में आए लोगों के मुताबिक उन्हें पैसों का रौब है तो वहीं जनता उन्हें घमंडी कह रही है।
बयान
'बॉस' कहलाना पसंद करती हैं तान्या
तान्या लोगों के बीच अपने बयानों को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। उन्होंने घर में एंट्री लेते ही कहा कि उन्हें लोग 'बॉस' कहकर बुलाते हैं, यहां तक कि उनके परिवारवाले भी। वो बोलीं कि औरतों को आसानी से सम्मान नहीं मिलता, मांगना पड़ता है और वो इसके लिए 50 साल तक इंतजार नहीं करना चाहतीं। उन्होंने दावा किया कि वह हमेशा बॉडीगार्ड्स के साथ चलती हैं। अशनूर काैर को तो उन्होंने बदतमीज और एहसान फरामोश तक कह डाला।
बिजनेस
19 की उम्र में तान्या ने शुरू किया था अपना बिजनेस
तान्या ने खुद को 'राजा' भी बताया। अब सोशल मीडिया पर उनके इस रवैये के चलते कुछ लोग उन्हें 'ओवरएक्टिंग की दुकान' कह रहे हैं तो कोई चापलूस कहकर उनका मजाक उड़ा रहा है। बता दें कि सिर्फ 19 साल की उम्र में तान्या ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। मात्र 500 रुपये के मामूली निवेश से शुरुआत की Fk। उन्होंने हैंडमेड लव नाम के एक ब्रांड की स्थापना की थी, जिसकी शुरुआत हैंडबैग के सामान के साथ हुई।
खिताब
मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स का ताज पहन चुकी हैं तान्या
25 साल की तान्या की इस ब्रांड के आज हजारों फॉलोअर्स हैं। साल 2018 में तान्या ने सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लिया और मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स का खिताब जीतकर दुनियाभर में भारत का नाम रोशन किया था। 20 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाली सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और बिजनेस वुमन तान्या TEDx पर प्रेरक भाषण भी दे चुकी हैं। हालांकि, कुछ लोगों ने उनके इंस्टाग्राम बायो में 'सबसे कम उम्र की करोड़पति' होने के उनके दावे पर सवाल उठाए हैं।