'बिग बॉस 19': अमाल मलिक पर बरसे सलमान खान, पूछा- यहां सोने के लिए आए हो?
क्या है खबर?
रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' में भी प्रतियोगियों के बीच खूब तकरार और ड्रामा देखने को मिल रहा है। पहले वीकेंड के वार में जहां सलमान खान ने कॉमेडियन प्रणीत मोरे की क्लास लगाई थी, वहीं दूसरे वीकेंड के वार में वह संगीतकार अमाल मलिक पर भड़कते दिखेंगे। 6 सितंबर को 'वीकेंड का वार' में सलमान न सिर्फ अमल की क्लास लगाएंगे, बल्कि गौरव खन्ना, नेहल चुडासमा, फरहाना भट्ट और अशनूर कौर को भी फटकार लगाते नजर आएंगे।
फटकार
"आप यहां किस मकसद से आए?"
निर्माताओं ने 6 सितंबर के 'वीकेंड का वार' का प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें सलमान मंच पर हैं और सोने की एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं। घरवाले जोर-जोर से हंसते हैं, लेकिन अमाल मलिक समझ जाते हैं कि क्लास उनकी लग रही है। सलमान ने अमाल को फटकारते हुए पूछा, "आज तक कोई भी प्रतियोगी नहीं आया है, जो कि दिन में इतना सोया है। आप यहां पर किस मकसद से आए थे?"
सवाल
सलमान ने पूछा- सोने के लिए आए हो इधर?
सलमान ने पूछा, "सोने के लिए आए हो? ये बताने आए हो कि असली अमाल मलिक कौन है। जाग जाओ। रियलिटी को देखो। असल में एक फ्रंट फुट वाला आदमी महज एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट बनकर रह गया है।" इस पर एक यूजर ने लिखा, 'ये अमाल के लिए जरूरी था। वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था।' दूसरे ने लिखा, 'इनका घमंड टूटना जरूरी था।' एक लिखते हैं, 'लगता है जैसे 'बिग बॉस' अमाल के फूफा का घर हो।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए प्रोमो
Weekend Ka Vaar With Salman ☕ #BiggBoss19 #SalmanKhan pic.twitter.com/hBjI0Mreed— BiggBoss24x7 (@BB24x7_) September 5, 2025
लताड़
सलमान ने फरहाना और नेहल को भी लताड़ा
सलमान ने फिर नेहल और फरहाना भट्ट को लताड़ लगाई। दोनों ने मिलकर अभिषेक बजाज के फरहाना को गोद में उठाने के मुद्दे को फिजूल में खींचा और वो अभिषेक पर निशाना साधती रहीं। इसके लिए दोनों घरवालों से भी लड़ीं। सलमान ने फरहाना और नेहल से कहा कि अभिषेक ने माफी मांगी थी और उनका इरादा गलत नहीं था, फिर भी दोनों ने वो मुद्दा खींचा। सलमान ने अभिषेक का समर्थन किया और फरहाना और नेहल को खूब सुनाया
डांट
गौरव खन्ना और अशनूर कौर की भी लगाई क्लास
सलमान ने गौरव खन्ना और अशनूर कौर की भी क्लास ली। उन्होंने गौरव को घर का सबसे सुस्त सदस्य तो अशनूर को उबाऊ बताया। सलमान ने गौरव से पूछा कि अगर वो खुद को घर का मुखिया मानते हैं तो घर में चल रही हर लड़ाई पर उनके विचार कहां हैं? वो घर में सही बात क्यों नहीं करते और सही के लिए खड़े क्यों नहीं होते? अब देखना होगा कि शाे से बाहर होने वाला पहला प्रतियोगी कौन होगा।