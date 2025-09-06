कीकू शारदा ने छोड़ा कपिल शर्मा का शो? बताया कृष्णा अभिषेक से हुए झगड़े का सच

कीकू शारदा की कॉमेडी के दर्शक दीवाने हैं। कपिल शर्मा के शो में अपने अलग-अलग किरदारों से वह सबको खूब लोट-पोट करते हैं। पिछले दिनों यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई कि कीकू ने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' छोड़ दिया है और इसका कारण है कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक के साथ हुआ उनका झगडा, जिसका वीडियो भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना। अब खुद कीकू ने बता दिया है कि सच क्या है।

अटकलें कीकू ने यूं लगाया अटकलों पर विराम कीकू ने अब इन अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि वह कपिल शर्मा की टीम का हिस्सा बने रहेंगे। कीकू ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें वह कृष्णा अभिषेक के साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में सेट पर हुई लड़ाई और 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' छोड़ने की खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कृष्णा के साथ अपनी एक तस्वीर साझा कर कीकू ने सब साफ कर दिया है।

पोस्ट ये बंधन कभी नहीं टूटेगा- कीकू तस्वीर के साथ कीकू लिखते हैं, 'ये बंधन कभी नहीं टूटेगा। वो लड़ाई सिर्फ एक प्रैंक थी। इस गॉसिप और अफवाहों के झांसे में न आएं कि मैंने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' छोड़ दिया है। मैं हमेशा शो और इस परिवार का हिस्सा रहूंगा। तो ये सब छोड़ो और जाओ नेटफ्लिक्स पर शो देखो। सिर्फ 3 एपिसोड बाकी हैं।' कीकू का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे उनके प्रशंसकाें ने राहत की सांस ली है।

तृल कब सामने आई कीकू और कृष्णा की लड़ाई की बात? कीकू-कृष्णा के बीच लड़ाई तब सामने आई, जब कपिल के शो के सेट से उनका एक वीडियो सामने अया। वीडियो में कीकू कहते दिखे कि वो टाइम पास कर रहा हूं?' इस पर कृष्णा नाराज होकर बोले कि ठीक है फिर, कर लो। मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं जाता हूं यहां से। मैं आपसे प्यार करता हूं और अपनी आवाज ऊंची नहीं करना चाहता। इस पर कीकू बोले थे कि वो बात को गलत तरीके से लेकर जा रहे हैं।