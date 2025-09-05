कौन हैं बसीर अली? (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@baseer_bob)

बिग बॉस 19: कौन हैं बसीर अली, जो बने घर के नए कप्तान?

लेखन दीक्षा शर्मा 01:05 pm Sep 05, 202501:05 pm

क्या है खबर?

जब से 'बिग बॉस 19' शुरू हुआ है, तब से इस शो के हर एपिसोड में लड़ाई-झगड़े देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में कैप्टेंसी टास्क में दो प्रतियोगी बसीर अली और अभिषेक बजाज आपस में भिड़ गए और अभिषेक को हराकर बसीर 'बिग बॉस 19' के घर के नए कप्तान बन गए हैं। ऐसे में उनकी इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही हैं। आइए जानते हैं आखिर बसीर कौन हैं।