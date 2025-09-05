बिग बॉस 19: कौन हैं बसीर अली, जो बने घर के नए कप्तान?
क्या है खबर?
जब से 'बिग बॉस 19' शुरू हुआ है, तब से इस शो के हर एपिसोड में लड़ाई-झगड़े देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में कैप्टेंसी टास्क में दो प्रतियोगी बसीर अली और अभिषेक बजाज आपस में भिड़ गए और अभिषेक को हराकर बसीर 'बिग बॉस 19' के घर के नए कप्तान बन गए हैं। ऐसे में उनकी इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही हैं। आइए जानते हैं आखिर बसीर कौन हैं।
पढ़ाई
हैदराबाद के रहने वाले हैं बसीर
बसीर भारतीय अभिनेता, टेलीविजन स्टार, होस्ट और मॉडल हैं। उनका जन्म 5 सितंबर, 1995 को हैदराबाद में हुआ था। वह 30 साल के हो गए हैं। बसीर ने अपनी स्कूली पढ़ाई आइवी लीग अकादमी से पूरी की। इसके बाद उन्होंने हैदराबाद के सेंट मैरी कॉलेज से स्नातक किया। बसीर एक कंटेंट क्रिएटर भी रह चुके हैं। बता दें, बसीर ने 2017 में द टाइम्स ऑफ इंडिया की हैदराबाद के सबसे आकर्षक पुरुषों की सूची में पहला स्थान हासिल किया था।
शुरुआत
'स्प्लिट्सविला 10' के विजेता रहे बसीर
बसीर ने अपने करियर की शुरुआत रियलिटी शो 'रोडीज 14' से की थी। वह इस शो के रन-अरप रहे। इसके बाद वह 'स्प्लिट्सविला 10' में नजर आए, जिसका खिताब जीतने में वह कामयाब रहे। बसीर 'रोडीज एक्सट्रीम', 'स्प्लिट्सविला X1' और 'रोडीज: रियल हीरोज' जैसे रियलिटी शो की मेजबानी भी कर चुके हैं। बसीर 'ऐस ऑफ स्पेस 2', 'रोडीज 18' में भी दिखाई दिए। उन्होंने 'कुंडली भाग्य' और 'कुमकुम भाग्य' धारावाहिकों में भी काम किया है।