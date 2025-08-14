'सैयारा' चौथे सप्ताह में भी बॉक्स ऑफिस पर मचा रही धूम, अब इन फिल्मों से होगा मुकाबला
क्या है खबर?
अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म 'सैयारा' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक महीना पूरा होने जा रहा है और यह दर्शकों के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है। चौथे सप्ताह में भी यह म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर ऊंची उड़ान भर रही है। हालांकि, पिछले कुछ दिनों से फिल्म के कारोबार में गिरावट जारी है। आइए बताते हैं 'सैयारा' ने 27वें दिन कितने करोड़ रुपये कमाए।
कारोबार
'सैयारा' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'सैयारा' ने अपनी रिलीज के 27वें दिन 1.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस तरह 27 दिन में इस फिल्म ने 322.60 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं। देश में ही नहीं, बल्कि विदेश में 'सैयारा' खूब नोट छाप रही है। दुनियाभर में इस फिल्म ने अब तक 541 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म 'सैयारा' का निर्देशन मोहित सूरी ने किया है।
सैयारा
इन फिल्मों से होगी 'सैयारा' की टक्कर
अब तक बॉक्स ऑफिस पर 'सैयारा' का सामना अजय देवगन की 'सन ऑफ सरदार 2' और करण जौहर की 'धड़क 2' से हो रहा था। हालांकि, 1 अगस्त को रिलीज हुई इन दोनों ही फिल्मों का टिकट खिड़की पर हाल-बेहाल है। इसके अलावा 14 अगस्त को ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, वहीं रजनीकांत की फिल्म 'कुली' भी दर्शकों के बीच आ गई है।