'सैयारा' चौथे सप्ताह में भी बॉक्स ऑफिस पर मचा रही धूम, अब इन फिल्मों से होगा मुकाबला 

कारोबार

'सैयारा' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'सैयारा' ने अपनी रिलीज के 27वें दिन 1.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस तरह 27 दिन में इस फिल्म ने 322.60 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं। देश में ही नहीं, बल्कि विदेश में 'सैयारा' खूब नोट छाप रही है। दुनियाभर में इस फिल्म ने अब तक 541 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म 'सैयारा' का निर्देशन मोहित सूरी ने किया है।