होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'वॉर 2' रिव्यू: ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की फिल्म देख लोगों ने पकड़ा माथा, जानिए क्या कहा
लेखन नेहा शर्मा
Aug 14, 2025
11:55 am
क्या है खबर?

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में आ चुकी है। अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी 'वॉर 2' यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है। फिल्म कैसी है, इसे लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना फैसला सुना दिया है। अगर आप फिल्म देखने की तैयारी में हैं तो उससे पहले जानिए क्या कह रहे हैं फिल्म देख चुके दर्शक।

प्रतिक्रिया

ऋतिक पर हावी एनटीआर

'वॉर 2' की तारीफ कुछेक ने ही की है, वरना ज्यादातर दर्शकों ने इस फिल्म को नकार दिया है। एक ने लिखा, 'घटिया फिल्म। वाहियात VFX। न डायलॉग अच्छे, ना कहानी दमदार। जूनियर एनटीआर के अलावा कुछ भी देखने लायक नहीं।' एक ने लिखा, 'एनटीआर के सामने ऋतिक फिल्म में पानी भरते नजर आते हैं।' एक ने लिखा, 'भाई क्या सोचकर निर्माता-निर्देशक ने हमें इतना प्रताड़ित किया। कचरा बना डाला।'

आलोचना

वीडियो गेम से भी खराब VFX

एक ने कहा, "पूरी तरह बकवास है, बोरिंग मूवी है ये। कहानी कुछ समझ नहीं आई। VFX वीडियो गेम से भी बेकार है। स्पाई यूनिवर्स की सबसे खराब फिल्म।" एक ने लिखा, 'ऋतिक रोशन को ऐसी ऊर्जावान आभामंडल पाने के लिए 100वां जन्म लेना पड़ेगा, वह तब भी सलमान खान से नहीं जीत पाएंगे, जो YRF स्पाई यूनिवर्स के बाप हैं।' एक कमेंट है, 'यशराज लेकर आ गया है अपनी दूसरी 'ठग्स ऑफ हिन्दुस्तान'।'

ट्विटर पोस्ट

फिल्म देख जनता का रिएक्शन

बुराई

फिल्म नहीं, ये यातना है- यूजर

एक ने कहा, "यह कोई फिल्म नहीं, एक यातना है, बड़ी उम्मीदों के साथ फिल्म देखने गए थे, लेकिन यशराज फिल्म्स ने इतने उबाऊ विषय से हमारा दिल तोड़ दिया। सलमान की 'टाइगर 3', 'वॉर 2' से कहीं ज्यादा बेहतर थी।" एक ने कहा, "बहुत निराशाजनक। बहुत धीमी। फिल्म की कहानी नहीं है फिल्म में एनटीआर को फालतू में ले लिया। दोयम दर्जे का VFX। ऋतिक का एक्शन बेकार है। ये फिल्म कम, वीडियो गेम ज्यादा लग रहा था।"

ट्विटर पोस्ट

'वॉर 2' देखने वाले दर्शक की प्रतिक्रिया

निष्कर्ष

स्पाई यूनिवर्स की सबसे कमजोर फिल्म

कुल मिलाकर यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म 'वॉर 2' को नापसंद करने वालों की संख्या ज्यादा है। इसे कइयों ने स्पाई यूनिवर्स की सबसे कमजोर फिल्म बताया है। उधर कियारा आडवाणी को फिल्म में लोगों ने शोपीस बताया है। उनका कहना है कि उनका उपयोग बस ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए किया गया है। एनटीआर को छोड़ फिल्म की कहानी, VFX या संगीत कुछ भी दर्शकों की कसौटी पर खरा नहीं उतरा है।