राजकुमार राव 'बकासुर रेस्टोरेंट' के हिंदी रीमेक में, मिलेगा हॉरर और कॉमेडी दोनों का मजा
क्या है खबर?
70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में अभिनेता राजकुमार राव ने फिल्म 'श्रीकांत' में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए क्रिटिक्स चॉइस बेस्ट एक्टर (मेल) का खिताब अपने नाम किया। अभिनेता इस पुरस्कार को पाकर सातवें आसमान पर हैं। उनका कहना है कि इस फिल्म में उन्होंने अपनी आत्मा झोंक दी थी। एक ओर जहां राजकुमार को इस खास सम्मान के लिए शुभकामनाएं मिल रही हैं, वहीं इसी बीच साउथ की लोकप्रिय फिल्म 'बकासुर रेस्टोरेंट' का हिंदी रीमेक उनके हाथ लग गया है।
रिपोर्ट
राजकुमार के खाते में अब साउथ की हॉरर कॉमेडी फिल्म
123 तेलुगू को मिली जानकारी के मुताबिक, राजकुमार तेलुगू हॉरर कॉमेडी फिल्म 'बकासुर रेस्टोरेंट' के हिंदी रीमेक में नजर आ सकते हैं। हालांकि, अभी इस खबर की आधिकारिक तौर पर पुष्टि होना बाकी है। अब अगर ये खबर सच साबित होती है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि राजकुमार इस अनोखी अलौकिक कहानी में किसका किरदार निभाते हैं। दिलचस्प बात ये है कि राजकुमार 'स्त्री' और 'स्त्री 2' जैसी हॉरर कॉमेडी फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुके हैं।
फिल्म
'बकासुर रेस्टोरेंट' ने दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों से भी लूटी वाहवाही
'बकासुर रेस्टोरेंट' की बात करें तो ये फिल्म इसी साल अगस्त में रिलीज हुई थी। प्रवीण, हर्षा चेमुडु, जय कृष्ण, विवेक दांडू और अमर लट्ठू जैसे कलाकारों ने इसमें अहम भूमिका निभाई। एसजे शिवा के निर्देशन में बनी इस फिल्म को दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। डराने के साथ-साथ ये फिल्म खूब हंसाती भी है, वहीं इसका क्लाइमैक्स भी शानदार है। अमजेन प्राइम वीडियो पर आप इस फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं।
खुशखबरी
पिता बनने वाले हैं राजकुमार
राजकुमार पिछली बार फिल्म 'मालिक' में दिखे थे। उनकी ये फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई, लेकिन राजकुमार ने अपने अभिनय से दिल जीत लिए थे। अब राजकुमार शादी के 4 साल बाद पिता बनने जा रहे हैं। उन्होंने खुद अपनी पत्नी पत्रलेखा की प्रेग्नेंसी के बारे में प्रशंसकाें काे बताया था और कहा था कि वो पिता बनने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राजकुमार के घर अब कभी भी नन्हा मेहमान दस्तक दे सकता है।
आगामी फिल्में
राजकुमार की ये फिल्में भी हैं कतार में
राजकुमार की दूसरी फिल्मों की बात करें तो वो जल्द ही फिल्म 'टोस्टर' में नजर आएंगी, जिसका दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में राजकुमार की जोड़ी अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा के साथ बनी है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और वकील उज्जवल निकम की बायोपिक की बायोपिक भी उनके खाते से जुड़ी है। हॉरर कॉमेडी फ्रैंचाइजी 'स्त्री' की तीसरी किस्त 'स्त्री 3' और करण जौहर की एक क्रिएचर फिल्म उनके पास है।