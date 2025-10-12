फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025: यहां देखिए विजेताओं की पूरी सूची (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@aliaabhatt)

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025: 'लापता लेडीज' का बोलबाला, आलिया भट्ट और अभिषेक बच्चन ने भी मारी बाजी

लेखन नेहा शर्मा 02:55 am Oct 12, 202502:55 am

क्या है खबर?

70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 का आयोजन इस बार गुजरात के अहमदाबाद में हुआ, जहां बॉलीवुड सितारे अपने ग्लैमर का जलवा बिखेरते नजर आए। देशभर के सिनेप्रेमियों की राह इस पुरस्कार समारोह में टिकी थीं। एक ओर जहां शाहरुख खान ने 17 साल बाद फिल्मफेयर की मंच पर लौटकर अपनी मेजबानी से महफिल लूट ली, वहीं कृति सैनन दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान को श्रद्धांजलि देकर छा गईं। इस बार फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में किसे, किस श्रेणी में पुरस्कार मिला, आइए जानें।