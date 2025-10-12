फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025: 'लापता लेडीज' का बोलबाला, आलिया भट्ट और अभिषेक बच्चन ने भी मारी बाजी
क्या है खबर?
70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 का आयोजन इस बार गुजरात के अहमदाबाद में हुआ, जहां बॉलीवुड सितारे अपने ग्लैमर का जलवा बिखेरते नजर आए। देशभर के सिनेप्रेमियों की राह इस पुरस्कार समारोह में टिकी थीं। एक ओर जहां शाहरुख खान ने 17 साल बाद फिल्मफेयर की मंच पर लौटकर अपनी मेजबानी से महफिल लूट ली, वहीं कृति सैनन दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान को श्रद्धांजलि देकर छा गईं। इस बार फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में किसे, किस श्रेणी में पुरस्कार मिला, आइए जानें।
बोलबाला
'लापता लेडीज' की धूम
फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में 'लापता लेडीज' का बोलबाला रहा। इसे बेस्ट फिल्म का खिताब मिला तो इसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किरण राव ने जीता। रवि किशन ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार अपने नाम किया तो प्रतिभा रांटा ने इसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का क्रिटिक अवॉर्ड जीता। बेस्ट म्यूजिक एल्बम, बेस्ट प्लेबैक सिंगर, बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर, बेस्ट कॉस्ट्यूम, बेस्ट लिरिक्स, बेस्ट डायलॉग, बेस्ट स्क्रीनप्ले और बेस्ट फीमेल डेब्यू का पुरस्कार भी इसी फिल्म ने जीता।
अन्य श्रेणियां
अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन बने बेस्ट एक्टर
अभिषेक बच्चन ने 'आई वॉन्ट टू टॉक' के लिए तो कार्तिक आर्यन ने 'चंदू चैंपियन' के लिए मिलकर बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता। बेस्ट डेब्यू मेल का पुरस्कार फिल्म 'किल' के लिए लक्ष्य लालवानी ने जीता तो बेस्ट एक्शन, बेस्ट साउंड डिजाइन और बेस्ट एडिटिंग की श्रेणी में 'किल ने ही बाजी मारी। बेस्ट VFX का फिल्मफेयर पुरस्कार 'मुंज्या' की झोली में गया तो बेस्ट फिल्म (क्रिटिक) और बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीनप्ले का पुरस्कार 'आई वॉन्ट टू टॉक' को मिला।
बेस्ट एक्ट्रेस
आलिया भट्ट ने जीता बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब
आलिया भट्ट ने फिल्म 'जिगरा' ने बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार अपने नाम किया। भले ही उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इसमें आलिया की अदाकारी की खूब तारीफ हुई थी। उधर 70वें फिल्मफेयर समारोह में अभिनेता राजकुमार राव भी छाए रहे। उन्हें फिल्म 'श्रीकांत' के लिए बेस्ट एक्टर मेल (क्रिटिक) अवॉर्ड मिला तो सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार कुणाल खेमू को 'मडगांव एक्सप्रेस' और आदित्य सुहास जंभाले को फिल्म 'आर्टिकल 370' के लिए मिला।
उपलब्धि
जीनत अमान को मिला लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार
लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीनत अमान, श्याम बेनेगल को दिया गया तो सिने आइकॉन का पुरस्कार नूतन, मीना कुमारी, काजोल, श्रीदेवी, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, बिमल रॉय, शाहरुख खान, करण जौहर और रमेश सिप्पी को 'शोले' के लिए मिला। बेस्ट कोरियोग्राफी का खिताब बॉस्को-सीजर ने 'बैड न्यूज' के हिट गाने 'तौबा तौबा' के लिए जीता तो बेस्ट प्लेबैक सिंगर (फीमेल) का पुरस्कार मधुबंती बागची को ब्लज स्त्री 2 के गाने आज की रात के लिए मिला।