विक्रम भट्ट को उन्हीं के कर्मचारियों ने लगाया चूना, धोखे से बेच डाला कंपनी का सामान 

निर्देशक विक्रम भट्ट यूं तो अपनी फिल्मों या अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार वो एक अलग ही वजह से सुर्खियों में आए हैं। दरअसल, उनकी कंपनी में काम करने वाले 2 कर्मचारियों जितेंद्र शर्मा और राकेश प्राणिग्रही ने उनके ऑफिस की हार्ड डिस्क और मोबाइल को अपने निजी इस्तेमाल में लगाया। पता चलने पर निर्देशक ने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।

मामला सबसे पहले निर्देशक और उनकी पत्नी को लगी मामले की भनक विक्रम भट्ट एक बड़ी धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं। उनके खिलाफ उन्हीं की कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों ने साजिश रची है। विक्रम VSB प्रोडक्शन LLP कंपनी चलाते हैं। उनके प्रबंधक नासिर खान ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया है। उनकी कंपनी मुंबई के अंधेरी पश्चिम में मौजूद है। विक्रम और उनकी पत्नी को सबसे पहले मामले की जानकारी मिली। उन्होंने देखा कि ऑफिस से कुछ डिस्क मार्च 2025 से गायब थीं।

दुरुपयोग फिल्मों के फुटेज का किया गया दुरुपयोग इन डिस्क में निर्देशक की फिल्मों के कुछ फुटेज थे और किसी ने उनका गलत इस्तेमाल किया था। इसके बाद अकाउंट मैनेजर राकेश प्राणिग्रही पर उनका शक गया और विक्रम ने प्रोडक्शन मैनेजर खान को उस पर नजर रखने को कहा, जिसके बाद पता चला कि जितेंद्र के पास सभी डिस्क थीं। जब भी किसी को डिस्क की जरूरत होती तो जितेंद्र पहले राकेश (अकाउंट मैनेजर) से इजाजत लेते थे और फिर उसे डिस्क दिलवाते थे।

बहाने डिस्क मांगने पर बनाए बहाने पिछले 2 महीनों से जब भी ऑफिस के कर्मचारियों ने जरूरत पड़ने पर डिस्क मांगी तो जितेंद्र ने अलग-अलग बहाने बनाने शुरू कर दिए और डिस्क देना ही बंद कर दिया। 13 सितंबर को जितेंद्र से डिस्क के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि राकेश के कहने पर अशोक कृष को वो डिस्क बेच दी गई। हर डिस्क को करीब 5,000 से 6,000 रुपये में बेचा गया। आधा पैसा राकेश को दिया गया था।

धाेखाधड़ी कर्मचारियों ने काम पर आना किया बंद लगभग 10 डिस्क बेची गईं। जब विक्रम के दूसरे कर्मचारियों ने जितेंद्र से डिस्क वापस करने के लिए कहा तो उन्होंने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया और यही नहीं, काम पर आना भी बंद कर दिया। इसके बाद राकेश ने भी ऑफिस आना बंद कर दिया और कंपनी के मोबाइल फोन भी नहीं लौटाए। पुलिस ने राकेश प्रणिग्रही और जितेंद्र शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।