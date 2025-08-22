'मालिक' ने अमेजन प्राइम वीडियो पर दी दस्तक, देखने के लिए खर्च करने होंगे इतने रुपये
क्या है खबर?
अभिनेता राजकुमार राव की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'मालिक' इस साल 11 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पुलकित के निर्देशन में बनी इस फिल्म से निर्माताओं को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसे दर्शक नसीब नहीं हुए। सिनेमाघरों में निराशाजनक प्रदर्शन करने के बाद अब 'मालिक' ने अमेजन प्राइम वीडियो पर दस्तक दे दी है। यह फिल्म OTT पर रेंट पर उपलब्ध है। प्राइम वीडियो पर 249 रुपये में यह फिल्म आप रेंट पर ले सकते हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
#Maalik (Hindi)— OTT Trackers (@OTT_Trackers) August 22, 2025
Now available for Rent on PrimeVideo 🍿!!#OTT_Trackers pic.twitter.com/Gxx8ym5SoC
मालिक
'मालिक' ने कमाए थे इतने करोड़ रुपये
'मालिक' के निर्देशन की कमान पुलकित ने संभाली है, वहीं फिल्म का निर्माण कुमार तौरानी ने टिप्स फिल्म्स के बैनर तले किया गया है। इस फिल्म में राजकुमार की जोड़ी अभिनेत्री मानुषी छिल्लर के साथ बनी है। दोनों की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई। फिल्म में प्रोसेनजीत चटर्जी, हुमा कुरैशी और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकारों ने भी अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म में दुनियाभर में 28.65 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।