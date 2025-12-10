'धुरंधर 2' की बाजी कौन पलटेगा? सीक्वल में अक्षय खन्ना नहींं, ये अभिनेता करेगा असली खेल

'धुरंधर 2' पर फैंस की नजरें पहले से ही टिकी थीं, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर प्रशंसकों का उत्साह और बढ़ जाएगा। दरअसल, फिल्म में काम कर चुके अभिनेता आर माधवन ने इशारा किया है कि इस बार उनका किरदार ऐसा धमाका करेगा, जिसकी कल्पना दर्शक दूर-दूर तक नहीं कर पाएंगे। माधवन की बातों से तो लग रहा है कि इस बार वो फिल्म में रहमान डकैत बन छाए अक्षय खन्ना को भी पीछे छाेड़ने वाले हैं।

दावा सीक्वल में अलग मोड़ लेगा माधवन का किरदार फिल्म की टीम भले चुप है, लेकिन माधवन के बयान ने संकेत दे दिया है कि इस बार बाजी मारने की बारी उनकी है और कहानी पूरी तरह पलटने वाली है। 'धुरंधर' में माधवन ने अजय सन्याल का किरदार निभाया है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं। बॉलीवुड हंगामा को माधवन ने बताया कि पहले भाग में उनकी मौजूदगी कम है, लेकिन सीक्वल में उनका रोल काफी बड़ा होने वाला है। 'धुरंधर 2' में उनका किरदार एक जबरदस्त मोड़ लेगा।

सराहना माधवन ने आदित्य धर को बताया साधु माधवन कहते हैं, "आदित्य धर एक साधु की तरह हैं। जटिल से जटिल शूटिंग के दौरान भी वो शांत रहते हैं और सबके तनाव को कम करते हैं। उनके साथ काम कर मजा आ गया। मैं भविष्य में बार-बार उनके साथ करम करना चाहूंगा।" इससे पहले एक इंटरव्यू में माधवन ने कहा था कि जब आदित्य ने उन्हें फिल्म की कहानी सुनाई थी, वो तभी उन पर फिदा हो गए थे। उन्होंने कहा था, "ये आदमी कहां था अब तक?"

