निर्देशक आदित्य धर कौन हैं? 'धुरंधर' से पहले इन फिल्मों से लूटी है लोगों की वाहवाही

अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। जासूसी एक्शन-थ्रिलर से भरपूर इस फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। लोगों को रणवीर बेहतरीन लगे हैं और फिल्म में अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल का किरदार चौंकाने वाला दिखाया गया है। आदित्य धर ने 'धुरंधर' का निर्देशन किया है, जो पहले भी अपनी फिल्मों से लोगों की खूब वाहवाही लूट चुके हैं। आइए जानते हैं उनके, और उनकी पिछली फिल्मों के बारे में।

परिचय जानिए कौन हैं निर्देशक आदित्य धर 12 मार्च, 1983 को नई दिल्ली में जन्में आदित्य पेशे से भारतीय फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक और गीतकार हैं। 2000 के दशक में उन्होंने सहायक निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। शुरुआती दिनों में उन्होंने 'काबुल एक्सप्रेस', 'आमिर', 'वन टू थ्री', 'हाल-ए-दिल' और 'फिल्मिस्तान' जैसी कई फिल्मों के लिए गाने लिखे। कुछ फिल्मों के लिए लेखन का काम भी किया। साल 2021 में आदित्य ने बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम के साथ शादी रचाकर खूब सुर्खियां बटोरी थीं।

#1 & #2 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' और 'रनवे 34' आदित्य ने 2019 में विक्की कौशल की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' से अपने निर्देशन की शुरुआत की थी। इस फिल्म की कहानी 2016 के उरी हमले के प्रतिशोध पर आधारित है। आदित्य को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। 2022 में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म 'रनवे 34' रिलीज हुई थी। इसकी कहानी दोहा से कोच्चि जाने वाली जेट एयरवेज की फ्लाइट के साथ हुई घटना से प्रेरित है।

Advertisement