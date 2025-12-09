तिलक वर्मा ने पूरे किए अपने 1,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: तिलक वर्मा ने पूरे किए अपने 1,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन, जानिए आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 07:30 pm Dec 09, 202507:30 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 1,000 रन पूरे किए। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टी-20 मैच में अपना चौथा रन बनाते ही ये मुकाम हासिल किया। वह भारत की ओर से टी-20 प्रारूप में ये आंकड़ा छूने वाले कुल 13वें बल्लेबाज बने। आइए उनके टी-20 क्रिकेट के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।