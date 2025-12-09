भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: तिलक वर्मा ने पूरे किए अपने 1,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन, जानिए आंकड़े

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: तिलक वर्मा ने पूरे किए अपने 1,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 1,000 रन पूरे किए। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टी-20 मैच में अपना चौथा रन बनाते ही ये मुकाम हासिल किया। वह भारत की ओर से टी-20 प्रारूप में ये आंकड़ा छूने वाले कुल 13वें बल्लेबाज बने। आइए उनके टी-20 क्रिकेट के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
करियर
ऐसा है तिलक का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
तिलक ने 2023 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। अब तक उन्होंने 37 मैचों की 34 पारियों में लगभग 47 की औसत के साथ 1,000+ रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 4 अर्धशतक के अलावा 2 शतक भी लगाए हैं। उनके दोनों शतक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आए हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 120 रन का रहा है।
आंकड़े
तिलक के टी-20 करियर पर एक नजर
तिलक ने अपने टी-20 क्रिकेट करियर में अब तक कुल 131 मैच खेले हैं, जिसमें 3,900 से अधिक रन बनाए हैं। तिलक ने 2022 में DC के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक इस लीग में 54 मैच खेले चुके हैं, जिसकी 51 पारियों में उन्होंने 37.47 की औसत और 144.41 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,499 रन बनाए हैं। उन्होंने अब तक 8 अर्धशतक भी जड़े हैं।