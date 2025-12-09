'धुरंधर' की सफलता का टिकटों पर असर, दिल्ली-मुंबई के सिनेमाघरों में कीमत ने छुआ आसमान

'धुरंधर' की सफलता का टिकटों की कीमत पर पड़ा असर

लेखन ज्योति सिंह 07:15 pm Dec 09, 202507:15 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ धमाल मचा रही है। 3 दिनों में 100 करोड़ के पार पहुंची इस फिल्म ने, संजय लीला भंसाली की 'राम-लीला' और 'पद्मावत' का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इस बीच, सिनेमाघरों में 'धुरंधर' के टिकटों की कीमत भी आसमान छू रही है। चौंकाने वाली बात ये है कि यह बढ़ोतरी कारोबारी दिनों पर भी जारी है, जो फिल्म की लगातार सफलता की ओर बड़ा इशारा है।