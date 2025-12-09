'धुरंधर' की सफलता का टिकटों पर असर, दिल्ली-मुंबई के सिनेमाघरों में कीमत ने छुआ आसमान
क्या है खबर?
रणवीर सिंह की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ धमाल मचा रही है। 3 दिनों में 100 करोड़ के पार पहुंची इस फिल्म ने, संजय लीला भंसाली की 'राम-लीला' और 'पद्मावत' का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इस बीच, सिनेमाघरों में 'धुरंधर' के टिकटों की कीमत भी आसमान छू रही है। चौंकाने वाली बात ये है कि यह बढ़ोतरी कारोबारी दिनों पर भी जारी है, जो फिल्म की लगातार सफलता की ओर बड़ा इशारा है।
कीमत
दिल्ली-मुंबई में टिकट की कीमत बहुत ज्यादा
टाइम्स नाउ ने ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म बुकमायशो के हवाले से 'धुरंधर' के टिकटों की बढ़ती कीमत का खुलासा किया है। मुंबई के BKC स्थित मैसन आईनॉक्स: जियो वर्ल्ड प्लाजा में, 'धुरंधर' के टिकट 2,220 रुपये प्रति व्यक्ति बिक रहे हैं। सामान्य रिक्लाइनर के लिए टिकट की कीमत 1,920 रुपये है। वहीं, गुरुग्राम के PVR डायरेक्टर्स कट एम्बिएंस मॉल में, टिकट की सबसे कीमत 2,100 रुपये है। इसके बाद के टिकटों की कीमत 1,900 रुपये, 1,700 रुपये और 1,500 रुपये है।
टिकट
अन्य शहरों में टिकटों की कीमत
आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। कोलकाता में फिल्म के लिए टिकट की अधिकतम कीमत 800 रुपये है, जबकि बेंगलुरु के INOX: M5 ईसिटीम में 1,680 रुपये कीमत है। वहीं, पुणे में टिकट की कीमत 940 रुपये तक पहुंच गई है। इस बीच, 'धुरंधर' ने अपने अधिकार कथित तौर पर नेटफ्लिक्स को बेच दिए हैं, और यह साैदा 130 करोड़ रुपये में हुआ है। हालांकि, OTT रिलीज तारीख का ऐलान बाकी है।