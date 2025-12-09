EPFO कई कारणों से आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकता है

EPF क्लेम रिजेक्ट होने के क्या होते हैं कारण? दाखिल करते समय रखें ये सावधानी

क्या है खबर?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) जरूरत पड़ने पर अपने सदस्यों को पैसा निकालने की सुविधा देता है, जिससे उन्हें कर्जा न लेना पड़ा। इसके लिए आपको EPFO के पोर्टल पर क्लेम करना होता है, लेकिन कई बार यह खारिज कर दिया जाता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनके बारे में पता होने पर आप पहले से सुधार कर सकते हैं। आइये जानते हैं कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) क्लेम किन कारणों से खारिज हो जाता है।