अक्षय खन्ना जब-जब बने विलेन, हीरो की एक ना चली; पहली में तो कहर बरपा दिया

इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का कब्जा है। फिल्म के हीरो यूं तो रणवीर सिंह हैं, लेकिन असली खेल कर गए अक्षय खन्ना । रहमान डकैत की भूमिका में उन्होंने पर्दे पर ऐसी छाप छोड़ी कि उनके आगे सब फीके पड़ गए। फिल्म देख लोग उन्हें बॉलीवुड का असली धुरंधर बता रहे हैं। आइए जानें उन फिल्मों के बारे में, जिनमें अक्षय ने अपनी खलनायकी से हीरो को भी पीछे छोड़ दिया।

#1 'छावा' 'छावा' में अक्षय की दमदार अदाकारी के आगे फिल्म के हीरो विक्की कौशल भी फेल हो गए थे। औंरगजेब बनकर अक्षय ने फिल्म में ऐसा धुंआ उठाया था कि फिल्म की रिलीज के बाद चारों ओर बस उन्हीं की चर्चा हो रही थी। खूंखार और क्रूर औरंगजेब बने अक्षय को देख दर्शकों ने खूब तालियां पीटीं। उन्होंने नकारात्मक भूमिका को इतनी शिद्दत से निभाया कि लोग उनके किरदार से नफरत करने लगे। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है।

#2 'हमराज' अक्षय ने 'हमराज' में पहली बार अपनी खलनायकी का असली जलवा दिखाया था। उनका चालाक, शातिर और रहस्यमय किरदार फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बना। उन्होंने साबित कर दिया था कि हीरो या हीरोइन कोई फर्क नहीं पड़ता, जब वो पर्दे पर विलेन बन जाएं तो पूरी फिल्म उन्हीं के इर्द‑गिर्द घूमती है। बॉबी देओल और अमीषा पटेल की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म के लिए अक्षय को पुरस्कार भी मिला। ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर है।

#3 'रेस' मिस्ट्री-थ्रिलर फिल्म 'रेस' में अक्षय के अलावा सैफ अली खान, अनिल कपूर, बिपाशा बसु, कैटरीना कैफ और समीरा रेड्डी जैसे सितारे अहम किरदारों में नजर आए थे। फिल्म में अक्षय सारी लाइमलाइट चुरा ले गए थे। नतीजतन उन्हें बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सिनेमाघरों में रिलीज होते ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी और बजट से कई गुना ज्यादा कमाई कर हिट साबित हुई थी।

