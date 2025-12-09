'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' की टक्कर से फैंस में घमासान, अगले साल ईद पर होगा महा-संग्राम 

ईद 2026 पर बॉक्स ऑफिस पर महा-मुकाबला देखने को मिलेगा। रणवीर सिंह की ' धुरंधर ' के दूसरे भाग 'धुरंधर 2' को टक्कर देने सुपरस्टार यश मैदान में उतरेंगे। हर स्टार ईद का मौका भुनाना चाहता है और इसी वजह से मुकाबला पहले से भी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। दर्शकों को एक ही वीकेंड में 2 धमाकेदार फिल्मों की सौगात मिलने वाली है, वहीं ट्रेड पंडित मान रहे हैं कि इतने बड़े टकराव से बॉक्स ऑफिस पर खलबली मचना तय है।

इंतजार 'धुरंधर' के बाद 'धुरंधर 2' का इंतजार रणवीर की फिल्म 'धुरंधर' सिनेमाघरों में छाई हुई है। निर्माता अब इसका दूसरा भाग भाग 'धुरंधर 2' लेकर आ रहे हैं फिल्म 19 मार्च, 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। पहले भाग में रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) और असलम (संजय दत्त) जैसे दमदार किरदारों ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर 2' में कहानी और भी बड़े स्तर पर आगे बढ़ेगी, जिसमें एक्शन और ड्रामा का तड़का पहले से ज्यादा देखने को मिलेगा।

टकराव ईद पर ही दस्तक देंगे यश रॉकिंग स्टार यश ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक' के नए पोस्टर से इस खबर पर मोहर लगा दी है कि उनकी ये फिल्म अगलें साल ईद पर रिलीज हो रही है। ऐसे में ईद 2026 पर यश की 'टॉक्सिक' का सामना सीधे रणवीर की 'धुरंधर 2' से होने वाला है। इस फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास कर रही हैं। 'KGF 2' की ऐतिहासिक सफलता के बाद यश का ये अगला बड़ा प्रोजेक्ट है और दर्शकों को इससे बड़ी उम्मीदें हैं।

टकराव आपस में भिड़े यश और रणवीर के फैंस यश के एक फैन ने इस पर लिखा, 'बॉलीवुड तैयार हो जाओ, हम फिर जीतने आ रहे हैं।' एक ने लिखा, "सिर्फ 100 दिन बाकी हैं। फिर सबका खेल खत्म कर देंगे यश।' फैंस में टकराव शुरू हो गया है। कुछ 'धुरंधर 2' का समर्थन कर रहे हैं तो कई यश की 'टॉक्सिक' को लेकर उत्साहित हैं। कुछ ये भी कह रहे कि निर्माताओं को इस टकराव से हर हाल में बचना चाहिए। दोनों फिल्मों को साथ लाना मूर्खता होगी।

ट्विटर पोस्ट 'टॉक्सिक' से फैंस को बड़ी उम्मीदें After seeing this poster, if still a certain PR machinery says #Dhurandhar2 is clashing against #ToxicTheMovie, I can only feel pity for their delusion 😂



Practically there is no way that Dhurandhar will go against an international cinematic mammoth like Toxic.



Even if it does… pic.twitter.com/SayUvUIqOv — V  (@vignesh_rsy) December 9, 2025

ट्विटर पोस्ट 'धुरंधर' के समर्थन में उतरे प्रशंसक If Dhurandhar 2 sticks to the same date it's going to be very difficult for Toxic. https://t.co/zOJk3YilvY — Pradeep Gunuganti (@gpradeep123) December 9, 2025