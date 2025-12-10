कपिल शर्मा की मेहमान बनेंगी प्रियंका चोपड़ा, 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में आएंगी नजर

कपिल शर्मा की मेहमान बनेंगी प्रियंका चोपड़ा, 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में आएंगी नजर
क्या है खबर?
अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में शानदार वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रशंसक उन्हें बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वाराणसी' में देखने के लिए बेताब हैं, जिसका निर्देशन एसएस राजामौली कर रहे हैं। हालांकि, इससे पहले प्रियंका एक अन्य शो के जरिए अपने प्रशंसकों के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट साझा किया है, जिससे संकेत मिलता है कि वह 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के चौथे सीजन की मेहमान बनने वाली हैं।
वापसी
प्रियंका की भारत में हुई वापसी
प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर कपिल शर्मा को टैग करते हुए एक मजेदार पोस्ट लिखी, 'आप तैयार रहें।' उनकी इस पोस्ट से साफ पता चलता है कि अभिनेत्री मुंबई लौट चुकी हैं और जल्द ही उन्हें कपिल के कॉमेडी शो में देखा जाएगा। प्रियंका ने एक और पोस्ट साझा किया है, जिसमें वह टैक्सी से मुंबई की हवा का आनंद लेते हुए नजर आ रही हैं। इस पोस्ट को साझा करते हुए उन्होंने लिखा, 'मुंबई मेरी जान।'
शो
लौट रहा है 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'
कपिल का 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' चौथे सीजन के साथ, 20 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर वापसी कर रहा है। हाल ही में कॉमेडियन ने शो की आधिकारिक वापसी का ऐलान किया था। द फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, चौथे सीजन में पहले एपिसोड के मेहमान क्रिकेट जगत के 2 पूर्व दिग्गज हो सकते हैं। फिलहाल कपिल, 'किस किसको प्यार करूं 2' के प्रमोशन में व्यस्त हैं, जो 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Humne socha ek "save the date" hum bhi bhej de 😜 pic.twitter.com/T8lwyKI0PP— Netflix India (@NetflixIndia) December 3, 2025