कपिल शर्मा की मेहमान बनेंगी प्रियंका चोपड़ा, 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में आएंगी नजर

प्रियंका चोपड़ा 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 4 में नजर आएंगी

लेखन ज्योति सिंह 10:11 am Dec 10, 202510:11 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में शानदार वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रशंसक उन्हें बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वाराणसी' में देखने के लिए बेताब हैं, जिसका निर्देशन एसएस राजामौली कर रहे हैं। हालांकि, इससे पहले प्रियंका एक अन्य शो के जरिए अपने प्रशंसकों के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट साझा किया है, जिससे संकेत मिलता है कि वह 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के चौथे सीजन की मेहमान बनने वाली हैं।