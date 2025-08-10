हर्षवर्धन राणे-सोनम बाजवा की इस फिल्म का बढ़ा इंतजार, करेंगे इश्क में सारी हदें पार

हर्षवर्धन राणे अभिनेता काबिल हैं और यह वो पर्दे पर कई दफा साबित भी कर चुके हैं। उनकी फिल्म 'सनम तेरी कसम' दोबारा पर्दे पर आई तो हर्षवर्धन की फैन फॉलोइंग में जबरदस्त इजाफा हुआ। लिहाजा बॉलीवुड में उनकी मांग भी बढ़ गई। अभिनेता के हाथ में फिलहाल कई फिल्में हैं, जिनमें से एक है 'एक दीवाने की दीवानियत'। इसमें उनकी जोड़ी अभिनेत्री सोनम बाजवा के साथ बनी है। खबर ये है कि इस फिल्म की रिलीज टल गई है।

रिलीज 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों का दरवाजा खटखटाएगी फिल्म पहले यह फिल्म इसी साल गांधी जयंती के मौके पर यानी 2 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर आने वाली थी, लेकिन अब इसकी रिलीज आगे बढ़ा दी गई है। 'एक दीवाने की दीवानियत' अब 21 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों का रुख करेगी। फिल्म के नए पोस्टर के साथ सोशल मीडिया पर नई रिलीज तारीख का ऐलान किया गया है। इसी साल वैलेंटाइन डे के मौके पर फिल्म की घोषणा हुई थी। पहले इसका नाम 'दीवानियत' रखा गया था।

खास बातें क्यों खास है फिल्म? यह फिल्म कई मायनों में खास है। एक तो इसमें पहली बार पंजाबी सिनेमा की सुपरस्टार एक्ट्रेस सोनम बाजवा और हर्षवर्धन की नई-नवेली जोड़ी देखने को मिलेगी, वहीं फिल्म का निर्देशन मिलाप मिलन जावेरी कररहे हैं, जिन्होंने जॉन अब्राहम की हिट फिल्म 'सत्यमेव जयते' के निर्देशन की कमान संभाली थी। यह एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें प्यार, जुनून, नफरत और पागलपन देखने को मिलेगा।

पसंद मोशन पोस्टर देख उत्साहित हो उठे थे फैंस जब इस फिल्म का मोशन पोस्टर आया था तो लोगों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये भी छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकलेगी। उनका कहना था कि फिल्म, जो बिना किसी शोर-शराबे के आ जाती है, वो कमाल कर जाती है। टीजर में लोग सोनम और हर्ष की रोमांटिक केमिस्ट्री के कायल हो गए थे। निर्माता-निर्देशक का भी यही मानना है कि दिल टूटे आशिकों के प्यार और नफरत की हद को जताती ये फिल्म दर्शकों का दिल जीत लेगी।