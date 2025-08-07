स्मृति ईरानी ने आते ही कर दी 'अनुपमा' की छुट्टी, 'क्योंकि सास भी...' बना नंबर-1

स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय के लोकप्रिय धारावाहिक 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' एक बार फिर छोटे पर्दे पर इतिहास रचने के लिए तैयार है। शो को मिल रही दर्शकों की प्रतिक्रिया को देख तो ऐसा ही लग रहा है। टीवी धारावाहिकों के इस हफ्ते का रिपोर्ट कार्ड सामने आ गया है और 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' ने आते ही 'अनुपमा' और 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' को पीछे छोड़ दिया है।

अव्वल बार्क की TRP सूची में सबसे ऊपर 'क्योंकि सास....' 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को मिल रहे दर्शकों के प्यार का असर TRP में भी देखने को मिल रहा है। इस शो ने आते ही अनुपमा को पछाड़ते हुए पहले स्थान पर अपना कब्जा जमा लिया है। 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' ने बार्क की TRP लिस्ट में 'अनुपमा' और 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' को मात देते हुए नंबर-1 पर धाक जमा ली है। शो को इस सप्ताह 2.3 रेटिंग हासिल हुई है।

रिकॉर्ड आते ही शो ने रचा इतिहास बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले स्टार प्लस ने भी 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' से जुड़ी तस्वीर साझा कर बताया था कि शो को पहले सप्ताह में ही 2.5 रेटिंग हासिल हुई है, जो कि 2020 से लेकर अब तक किसी भी शो को लॉन्च वीक में नहीं मिली है। इस हफ्ते की TRP सूची में रूपाली गांगुली का 'अनुपमा' दूसरे स्थान पर है तो तीसरा स्थान शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' को मिला है।