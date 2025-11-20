संजय कपूर की बहन मंधिरा बोलीं- तलाक बुरा था, भाई नहीं; बेमतलब की बातें बंद करो

दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की बहन मंधिरा कपूर ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि उनके भाई संजय कपूर ने कभी भी अपनी पूर्व पत्नी और अभिनेत्री करिश्मा कपूर के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। मंधिरा ने करिश्मा और संजय के रिश्ते पर बात करने के साथ-साथ उस संपत्ति विवाद पर भी खुलकर बात की, जिसमें करिश्मा और प्रिया सचदेव आमने-सामने हैं। उन्होंने इस विवाद में करिश्मा का समर्थन किया।

बयान संजय ने कभी करिश्मा के साथ गलत नहीं किया- मंधिरा मंधिरा ने एक पॉडकास्ट में बताया, "सोशल मीडिया पर भाई को लेकर नकारात्मक बातें कही जा रही हैं। लोग कह रहे कि वो महिलाओं के साथ खराब व्यवहार करते थे। सबसे पहले तो वो अब हमारे बीच नहीं हैं, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए और दूसरा प्रिया को छोड़कर हर कोई जानता था कि संजय कैसा इंसान था। संजय-करिश्मा की शादी 2003 से 2016 तक चली और उस दौरान भाई ने कभी भी करिश्मा संग बुरा बर्ताव नहीं किया।"

दो टूक "झूठी बातों पर भरोसा कर किसी को बदनाम मत करो" मंधिरा ने साफ नकार दिया कि उनके भाई ने कभी करिश्मा के साथ बुरा सलूक किया। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, करिश्मा ने संजय और उनकी मां पर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया था। खैर, इससे उलट मंधिरा ने कहा, "हां, उनका तलाक बुरा था, लेकिन ज्यादातर तलाक ऐसे ही होते हैं। लोगों की झूठी बातों पर भरोसा कर किसी को बदनाम मत करो। बच्चों, उनकी मां और परिवार को निशाना मत बनाओ। बेमतलब की बातें करना बंद करो।"

पछतावा मंधिरा बोलीं- शायद मैंने करिश्मा के साथ गलत किया मंधिरा कपूर ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने पिता को संजय की तीसरी शादी प्रिया से मंजूर करने के लिए मनाया था और अब उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने करिश्मा के साथ गलत किया। उन्होंने कहा, "हमें तो अभी तक सही से रोने का भी वक्त नहीं मिला है। सब कुछ कोर्ट केस और मां का ख्याल रखने में निकल गया। भाई की मौत का दर्द जब महसूस होता है तो बहुत गहरा धक्का लगता है।"