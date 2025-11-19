करिश्मा कपूर के बच्चों ने दायर की नई याचिका, कोर्ट से कर दी ये बड़ी मांग

करिश्मा कपूर के पूर्व पति और बिजनेसमैन संजय कपूर की संपत्ति पर विवाद जारी है। करिश्मा के बच्चे कई दिनों से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपनी सौतेली मां प्रिया सचदेव पर झूठी और लालची होने का आरोप लगाया था और अब इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। करिश्मा के बच्चों ने अब प्रिया के खिलाफ एक नई याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने क्या मांग की है, आइए जानते हैं।

याचिका बच्चों ने की कोर्ट से ये मांग करिश्मा के दोनों बच्चे समायरा और कियान चाहते हैं कि प्रिया सचदेव अभी संजय कपूर की किसी भी संपत्ति में कोई बदलाव या ट्रांसफर न कर सकें, इसलिए उन्होंने कोर्ट में नई याचिका दायर की है कि जब तक विरासत का मामला पूरी तरह तय नहीं हो जाता, तब तक प्रिया कुछ भी न बदले। इस याचिका पर सुनवाई 20 नवंबर को होगी। इसी के साथ संजय की हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति पर विवाद और तेज हो गया है।

आरोप प्रिया सचदेव पर जाली हस्ताक्षार करने का आरोप बता दें कि करिश्मा कपूर के बच्चों ने आरोप लगाया है कि उनके पिता की जो वसीयत पेश की गई है, वो पूरी तरह फर्जी है। उनका कहना है कि दस्तावेज पर मौजूद सिग्नेचर संजय के नहीं हैं, बल्कि कथित रूप से प्रिया ने गवाहों के साथ मिलकर उन्हें जाली बनाया है। उधर प्रिया के वकील ने पहले की सुनवाई में कहा था कि वर्तनी की त्रुटियों के कारण वसीयत को फर्जी नहीं कहा जा सकता।