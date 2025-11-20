रणवीर सिहं की 'डॉन 3' का जल्द खत्म होगा इंतजार, फरहान अख्तर ने की ये पुष्टि
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर इस वक्त खूब चर्चा में हैं। उनकी फिल्म '120 बहादुर' इसका सबसे बड़ा कारण है। दूसरी तरफ, रणवीर सिंह के साथ उनकी आगामी फिल्म 'डॉन 3' आएगी। वैसे तो रणवीर, आगामी फिल्म 'धुरंधर' को लेकर खबरों में हैं, लेकिन हालिया कार्यक्रम में दोनों अभिनेताओं की उपस्थिति ने 'डॉन 3' को लेकर बाजार फिर से गर्म कर दिया। अब खुद फरहान ने 'डॉन 3' से जुड़ी बड़ी जानकारी साझा की है।
डॉन 3
'डॉन 3' पर 2026 से शुरू होगा काम
ई-टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फरहान ने 'डॉन' फ्रैंचाइजी की तीसरी किस्त को लेकर बता दिया है कि यह फिल्म पटरी पर लौटने वाली है। 2026 से फिल्म पर काम शुरू किया जाएगा। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर प्रशंसकों के साथ छोटी सी बातचीत के दौरान 'डॉन 3' की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, "अगले साल मैं डॉन 3 पर काम शुरू करूंगा।" दरअसल, काफी समय से अफवाह थी कि रणवीर अभिनीत 'डॉन 3' ठंडे बस्ते में जा चुकी है।
घोषणा
2 साल पहले हुई थी 'डॉन 3' की घोषणा
2023 में एक पोस्टर के साथ, 'डॉन 3' की आधिकारिक घोषणा हुई थी। इसके बाद से लोग इससे जुड़े अपडेट जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। फरहान की पुष्टि ने लोगों को उत्साहित किया है, हालांकि इसकी रिलीज तारीख पर जानकारी नहीं है। इस दौरान अभिनेता ने फिल्म 'जी ले जरा' पर भी बात की जिसमें प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट नजर आएंगी। अभिनेता ने बताया कि उनके पास इस फिल्म से जुड़ी ताजा जानकारी नहीं है।