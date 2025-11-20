रणवीर सिहं की 'डॉन 3' का जल्द खत्म होगा इंतजार, फरहान अख्तर ने की ये पुष्टि

ई-टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फरहान ने 'डॉन' फ्रैंचाइजी की तीसरी किस्त को लेकर बता दिया है कि यह फिल्म पटरी पर लौटने वाली है। 2026 से फिल्म पर काम शुरू किया जाएगा। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर प्रशंसकों के साथ छोटी सी बातचीत के दौरान 'डॉन 3' की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, "अगले साल मैं डॉन 3 पर काम शुरू करूंगा।" दरअसल, काफी समय से अफवाह थी कि रणवीर अभिनीत 'डॉन 3' ठंडे बस्ते में जा चुकी है।

घोषणा

2 साल पहले हुई थी 'डॉन 3' की घोषणा

2023 में एक पोस्टर के साथ, 'डॉन 3' की आधिकारिक घोषणा हुई थी। इसके बाद से लोग इससे जुड़े अपडेट जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। फरहान की पुष्टि ने लोगों को उत्साहित किया है, हालांकि इसकी रिलीज तारीख पर जानकारी नहीं है। इस दौरान अभिनेता ने फिल्म 'जी ले जरा' पर भी बात की जिसमें प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ और आलिया भट्‌ट नजर आएंगी। अभिनेता ने बताया कि उनके पास इस फिल्म से जुड़ी ताजा जानकारी नहीं है।