करिश्मा की शादी क्यों टूटी? संजय कपूर की बहन बोलीं- बच्चे का तो लिहाज कर लेती
क्या है खबर?
करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की मौत के बाद उनका परिवार लगातार चर्चा में बना हुआ है। कभी आपसी रिश्तों को लेकर तो कभी संपत्ति विवाद को लेकर। कपूर परिवार में जहां 30,000 करोड़ रुपये की विरासत को लेकर विवाद हो रहा है, वहीं अब परिवार के कलेश ने एक नया और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। संजय की बहन मंदिरा कपूर स्मिथ ने अब उनकी शादी को लेकर कई हैरतअंगेज खुलासे किए हैं।
खुलासा
प्रिया की वजह से टूटी करिश्मा की शादी
पत्रकार विक्की लालवानी को दिए एक इंटरव्यू में संजय की बहन मंदिरा ने चौंकाने वाले दावे किए हैं। उन्होंने बताया कि प्रिया सचदेव ही करिश्मा की शादी टूटने की असली वजह थीं। वो बोलीं, "मुझे पता था कि प्रिया और संजय की नजदीकियां कब शुरू हुईं। उस फ्लाइट से... लेकिन मैं खुश नहीं थी। लोलो (करिश्मा) और भाई का रिश्ता ठीक चल रहा था। कियान का जन्म हुआ था और भाई अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे।"
आरोप
प्रिया पर लगाए आरोप
मंदिरा ने प्रिया पर तंज कसते हुए कहा, "मुझे लगता है कि एक ऐसी औरत के लिए, जिसने अभी-अभी बच्चे को जन्म दिया है, उसकी भावनाओं की कद्र न करना बहुत बुरी बात है... आकर खुशहाल शादी या एक परिवार को तोड़ना बहुत बुरी बात है। कम से कम बच्चे के जन्म के बाद तो पीछे हट जाना चाहिए था। लोलो (करिश्मा) के साथ जो हुआ, वो उसकी हकदार नहीं थीं। वो मेरे लिए बहन जैसी थीं।"
बयान
वो लड़की हमारे घर में नहीं आ सकती- मंदिरा
मंदिरा ने बताया कि उनके पिता और उनका पूरा परिवार संजय-प्रिया के रिश्ते के खिलाफ था। वो बोलीं, "पापा ने तो साफ कहा था कि वो लड़की हमारे घर में नहीं आ सकती, उससे शादी मत करना और बच्चे मत पैदा करना। हममें से कोई उनके साथ नहीं था। हम बहनें शादी में नहीं गईं। मैं सिर्फ इसलिए साथ रही, क्योंकि मुझे अपने भाई से प्यार था, लेकिन करिश्मा और बच्चों के साथ उन्हें सब ठीक कर लेना चाहिए था।"
अफसोस
मंदिरा को करिश्मा का साथ न देने का मलाल
मंदिरा को उस मुश्किल दौर में करिश्मा का साथ न दे पाने का अफसोस है। उन्होंने कहा, "हम उस समय बात नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है वह मुझसे नाराज थीं और मैं उन्हें दोष नहीं देती। मुझे बुरा लगता है, क्योंकि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थीं। मुझे उनका साथ देना चाहिए था।" बता दें कि 30,000 करोड़ की संपत्ति विवाद पर संजय की मां-बहन और करिश्मा के दोनों बच्चों की प्रिया संगथ कानूनी जंग चल रही है।