करिश्मा की शादी क्यों टूटी? संजय कपूर की बहन बोलीं- बच्चे का तो लिहाज कर लेती

खुलासा प्रिया की वजह से टूटी करिश्मा की शादी पत्रकार विक्की लालवानी को दिए एक इंटरव्यू में संजय की बहन मंदिरा ने चौंकाने वाले दावे किए हैं। उन्होंने बताया कि प्रिया सचदेव ही करिश्मा की शादी टूटने की असली वजह थीं। वो बोलीं, "मुझे पता था कि प्रिया और संजय की नजदीकियां कब शुरू हुईं। उस फ्लाइट से... लेकिन मैं खुश नहीं थी। लोलो (करिश्मा) और भाई का रिश्ता ठीक चल रहा था। कियान का जन्म हुआ था और भाई अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे।"

आरोप प्रिया पर लगाए आरोप मंदिरा ने प्रिया पर तंज कसते हुए कहा, "मुझे लगता है कि एक ऐसी औरत के लिए, जिसने अभी-अभी बच्चे को जन्म दिया है, उसकी भावनाओं की कद्र न करना बहुत बुरी बात है... आकर खुशहाल शादी या एक परिवार को तोड़ना बहुत बुरी बात है। कम से कम बच्चे के जन्म के बाद तो पीछे हट जाना चाहिए था। लोलो (करिश्मा) के साथ जो हुआ, वो उसकी हकदार नहीं थीं। वो मेरे लिए बहन जैसी थीं।"

बयान वो लड़की हमारे घर में नहीं आ सकती- मंदिरा मंदिरा ने बताया कि उनके पिता और उनका पूरा परिवार संजय-प्रिया के रिश्ते के खिलाफ था। वो बोलीं, "पापा ने तो साफ कहा था कि वो लड़की हमारे घर में नहीं आ सकती, उससे शादी मत करना और बच्चे मत पैदा करना। हममें से कोई उनके साथ नहीं था। हम बहनें शादी में नहीं गईं। मैं सिर्फ इसलिए साथ रही, क्योंकि मुझे अपने भाई से प्यार था, लेकिन करिश्मा और बच्चों के साथ उन्हें सब ठीक कर लेना चाहिए था।"