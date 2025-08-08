'सैयारा' दिखा रही बॉक्स ऑफिस पर धमाल (तस्वीर: एक्स/@yrf)

बॉक्स ऑफिस: 'सैयारा' का जलवा तीसरे सप्ताह में भी कायम, 21वें दिन हुई इतनी कमाई

लेखन दीक्षा शर्मा 10:41 am Aug 08, 202510:41 am

क्या है खबर?

यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है। न सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस, बल्कि विदेशों में भी यह सुनामी लेकर आई है। तीसरे सप्ताह में भी फिल्म का जलवा बॉक्स ऑफिस पर कायम है। 'सन ऑफ सरदार 2' और 'धड़क 2' के सिनेमाघरों में दस्तक देने के बावजूद भी 'सैयारा' करोड़ों में कमा रही है। आइए जानें 'सैयारा' ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपये कमाए हैं।