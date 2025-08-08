बॉक्स ऑफिस: 'सैयारा' का जलवा तीसरे सप्ताह में भी कायम, 21वें दिन हुई इतनी कमाई
क्या है खबर?
यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है। न सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस, बल्कि विदेशों में भी यह सुनामी लेकर आई है। तीसरे सप्ताह में भी फिल्म का जलवा बॉक्स ऑफिस पर कायम है। 'सन ऑफ सरदार 2' और 'धड़क 2' के सिनेमाघरों में दस्तक देने के बावजूद भी 'सैयारा' करोड़ों में कमा रही है। आइए जानें 'सैयारा' ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपये कमाए हैं।
कमाई
'सैयारा' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस आंकड़ों का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'सैयारा' ने अपनी रिलीज के 21वें दिन यानी तीसरे गुरुवार को 1.85 करोड़ रुपये कमाए। अब भारत में इस फिल्म की कुल कमाई 308.45 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। देश में ही नहीं, बल्कि विदेश में 'सैयारा' का भी खूब डंका बज रहा है। 45 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 508.25 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है।
सैयारा
फिर चला 'आशिकी 2' वाला जादू
'सैयारा' के जरिए दिग्गज अभिनेता चंकी पांडे के भतीजे अहान पांडे ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा है। उधर बतौर लीड हीरोइन अनीत पड्डा की भी यह पहली फिल्म है। दोनों की बेहतरीन केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। 'सैयारा' के निर्देशन की कमान मोहित सूरी ने संभाली है, जिन्होंने एक बार फिर 'आशिकी 2' वाला जादू चलाया है। युवा दर्शकों को फिल्म पसंद आ रही है। यह फिल्म जल्द नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।