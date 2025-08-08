सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'परम सुंदरी' का गाना 'भीगी साड़ी' जारी, श्रेया घोषाल ने लगाए सुर

लेखन दीक्षा शर्मा 02:11 pm Aug 08, 202502:11 pm

क्या है खबर?

अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा पिछले काफी समय से फिल्म 'परम सुंदरी' को लेकर चर्चा में हैं। इसमें उनकी जोड़ी जाह्नवी कपूर के साथ बनी है और यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार बड़े पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। इस फिल्म के निर्देशन की कमान तुषार जलोटा ने संभाली है, वहीं इसका निर्माण दिनेश विजान कर रहे हैं। अब 'परम सुंदरी' का नया गाना 'भीगी साड़ी' रिलीज हो गया है, जिसे श्रेया घोषाल और अदनान सामी ने मिलकर गाया है।