सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'परम सुंदरी' का गाना 'भीगी साड़ी' जारी, श्रेया घोषाल ने लगाए सुर

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 08, 2025
02:11 pm
अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा पिछले काफी समय से फिल्म 'परम सुंदरी' को लेकर चर्चा में हैं। इसमें उनकी जोड़ी जाह्नवी कपूर के साथ बनी है और यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार बड़े पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। इस फिल्म के निर्देशन की कमान तुषार जलोटा ने संभाली है, वहीं इसका निर्माण दिनेश विजान कर रहे हैं। अब 'परम सुंदरी' का नया गाना 'भीगी साड़ी' रिलीज हो गया है, जिसे श्रेया घोषाल और अदनान सामी ने मिलकर गाया है।

29 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म

'भीगी साड़ी' में सिद्धार्थ और जाह्नवी की खूबसूरत केमिस्ट्री दिख रही है। दोनों जबरदस्त डांस करते नजर आ रहे हैं। दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी यह फिल्म 29 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। सिद्धार्थ-जाह्नवी अभिनीत इस फिल्म की कहानी उत्तर भारत में रहने वाले परम और साउथ की रहने वालीं सुंदरी की है, जिसे एक-दूसरे से प्यार हो जाएगा। फिल्म की पूरी कहानी उन्हीं की प्रेम कहानी के इर्द-गिर्द घूमती नजर आएगी।

